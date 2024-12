Shenmue III bestätigt Spekulationen und einige Fans hoffen sogar auf neue Inhalte

Nach der Übertragung der Veröffentlichungsrechte von Shenmue III von Deep Silver an ININ Games hat der neue Publisher eine Umfrage gestartet, um die Wünsche der Fans für die Zukunft des Spiels zu ergründen.

Dabei ist die Sachlage doch eigentlich klar: Shenmue III muss auf mehr Plattformen! Die Umfrage fragt, auf welchen Plattformen SpielerInnen den Titel gerne sehen würden und welche Verbesserungen in Grafik und Performance wünschenswert wären. Auch über neue Inhalte wird spekuliert.

Zu den möglichen Plattformen, die in der Umfrage aufgeführt werden, gehören Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Apple Mac. Die Umfrage ist ein Teil der Pläne, Shenmue III weiterzuentwickeln und das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Gleichzeitig wird auf das bevorstehende 25-jährige Jubiläum der Shenmue-Reihe und den fünften Jahrestag von Shenmue III verwiesen. In der letzten Pressemitteilung sprach YS NET bereits darüber, wie ININ Games „Shenmue III in seine nächste Phase führen“ werde – klingt nach einer Zukunft!

Shenmue III wurde 2019 für PlayStation 4 und PCs veröffentlicht und setzt die Geschichte von Ryo Hazuki fort, der den Mord an seinem Vater rächen und das Geheimnis des Phoenix-Spiegels lüften will. Die Handlung spielt 1987 in China und führt den Spieler in das ländliche Bailu und die Hafenstadt Niaowu. Zusammen mit Shenhua Ling, einem Mädchen mit Verbindungen zu den Mysterien des Spiegels, tritt Ryo gegen die kriminelle Organisation Chi You Men an.

Neue Inhalte für Shenmue III?!

Fans spekulieren auch, dass die Übertragung der Veröffentlichungsrechte bei einer Neuveröffentlichung des Spiels auch einige neue Inhalte bringen könnte. Serien-Schöpfer Yu Suzuki hatte in der Vergangenheit in Interviews erwähnt, dass einige Inhalte aufgrund von Zeit- und Budgetbeschränkungen aus dem ursprünglichen Spiel entfernt wurden. Ein Director’s Cut würde wohl den ein oder anderen Fan glücklich machen.

Wenngleich: Dafür braucht es natürlich ungleich mehr Ressourcen, als für eine simple Portierung. Vergleichbare Projekte wie Rainbow Cotton oder Clockwork Aquario von ININ Games aus der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass man durchaus Anstrengungen unternimmt.

Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET