Pokémon-Spiel für Switch wird 2027 abgeschaltet – das Ende kommt wenig überraschend

Die Entwicklung hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits abgezeichnet: Pokémon UNITE kämpfte um seine verbliebenen SpielerInnen und darum, sein Geschäftsmodell tragfähig zu halten.

Offensichtlich endet dieser Kampf bald, denn nun steht fest: Am 23. März 2027 wird der Betrieb auf Nintendo Switch und Mobilgeräten eingestellt. Danach sind Log-in und Kämpfe nicht mehr möglich.

Eine Offline-Version ist in der heutigen Meldung zur Abschaltung nicht angekündigt. Wer vor dem Ende die erforderlichen Bibliotheksdaten herunterlädt, kann sich jedoch anschließend noch bestimmte Spielinhalte und Aufzeichnungen ansehen.

Damit endet Pokémon UNITE nach knapp sechs Jahren: Die Switch-Version erschien am 21. Juli 2021, die Mobile-Version für iOS und Android folgte am 22. September 2021. Entwickelt wurde das Spiel von der TiMi Studio Group gemeinsam mit The Pokémon Company.

Das bereits angekündigte Turnier Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo soll wie geplant stattfinden. Die Qualifikation beginnt am 5. Dezember 2026. Es dürfte damit eines der letzten großen Turniere vor der Abschaltung sein.

Kritik an Änderungen seit 2025

Ende 2025 sorgte das License-Journey-Update für Kritik. Es änderte den Freischaltweg neuer Unite-Lizenzen; Aeos-Münzen spielten dabei nicht länger die zentrale Rolle. Kritiker sagten, dass sich der kostenlose Fortschritt verlangsamt und der Druck zu Battle Pass, längerem Spielen oder Käufen von Aeos-Juwelen steigt.

Auch Anfang 2026 wurden Balance, Matchmaking und Stabilität beanstandet. Kritik gab es zudem an Bots in Online-Matches, inaktiven Teammitgliedern und als zu stark empfundenen neuen Pokémon.

Am 27. Oktober 2026 um 05:00 Uhr UTC enden der Verkauf von Aeos-Juwelen sowie Neuabschlüsse und automatische Verlängerungen von UNITE-Club-Mitgliedschaften. Bereits gekaufte Juwelen können bis zum Serviceende genutzt werden; laufende Mitgliedschaften bleiben bis zum Ende des jeweiligen Zeitraums aktiv.

Am 12. November beginnt ein Event mit Update, bei dem unter anderem bisherige Unite-Lizenzen und Holowear erhältlich sind. Die neue Bibliothek soll bestimmte Aufzeichnungen und Spielinhalte zugänglich machen. Dafür müssen die erforderlichen Daten vor dem 23. März 2027 um 00:00 Uhr UTC heruntergeladen werden.

Laut Ankündigung lassen sich Bibliotheksdaten in der Regel nicht auf ein neues Gerät übertragen; nach dem Serviceende wird der Support dafür eingestellt. Auch die Richtlinien für Pokémon-UNITE-Inhalte auf Online-Plattformen werden danach nicht mehr gepflegt; Unterstützung zur Nutzung von Spielvideos und -bildern entfällt ebenfalls.

Bildmaterial: Pokémon Unite, The Pokémon Company, Tencent, TiMi Studios