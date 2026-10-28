Pokémon zurück bei McDonald’s: Erste Details zur Aktion und den Happy-Meal-Inhalten

Pokémon-Fans und SammlerInnen dürfen sich wieder auf eine neue Aktion bei McDonald’s freuen. Bereits Ende September wurde bekannt, dass die beliebte Zusammenarbeit zwischen der Fast-Food-Kette und dem Pokémon-Sammelkartenspiel in diesem Jahr zurückkehren wird.

Nun gibt es weitere Details zu den enthaltenen Karten, den Spielzeugen und den konkreten Terminen. Zumindest für einige Länder.

15 Pokémon-Karten und besondere Happy-Meal-Spielzeuge

Wie PokeBeach berichtet, wird die diesjährige Aktion insgesamt 15 verschiedene Pokémon-Karten umfassen. Dabei handelt es sich wie gewohnt um Neuauflagen bereits veröffentlichter Karten, die eine eigene McDonald’s-Nummerierung erhalten.

Bislang bestätigt sind Metagross aus „Gewalten der Zeit“, Delfinator aus „Obsidianflammen“ und Resladero aus Karmesin & Purpur.

Anders als bei früheren Aktionen werden diesmal allerdings keine klassischen Vier-Karten-Booster verteilt. Stattdessen enthält jedes Spielzeug zwei zufällige Pokémon-Karten.

Auch die Spielzeuge selbst fallen ungewöhnlich aus: Insgesamt 15 verschiedene Pokémon werden als kleine Happy-Meal-Boxen aus Kunststoff umgesetzt. Auf der Rückseite befindet sich jeweils ein Rahmen, in dem sich eine der Sammelkarten präsentieren lässt.

Wann startet die Aktion – und was ist mit Deutschland?

Für drei Länder stehen die Aktionszeiträume inzwischen fest: Kanada ist vom 3. November bis 7. Dezember 2026 dran, danach Australien vom 5. November bis 9. Dezember 2026 und die USA vom 10. November bis zum 14. Dezember 2026.

Weitere Länder sollen ebenfalls folgen. Welche das sind und wann die Aktion dort startet, ist allerdings noch nicht bekannt.

In Deutschland läuft derzeit noch die Happy-Meal-Aktion rund um SpongeBob Schwammkopf und One Piece, die offiziell bis Ende Oktober vorgesehen ist.

Ob anschließend auch hierzulande wieder Pokémon-Karten und passende Spielzeuge angeboten werden, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre es durchaus, eine offizielle Ankündigung für Deutschland steht aber noch aus.

via PokeBeach, Bildmaterial: McDonald’s, The Pokémon Company