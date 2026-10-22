Pokémon bei Kripo Live: Polizei bittet um Hinweise zu Diebstahl in Sachsen-Anhalt

Pokémon-Karten sind längst nicht mehr nur bei Fans und Sammlern begehrt. Manche Exemplare erzielen mittlerweile enorme Preise und werden damit offenbar auch für Kriminelle zunehmend interessant. Ein aktueller Fall aus Sachsen-Anhalt zeigt, welche Ausmaße das annehmen kann.

Wie der MDR berichtet, sind bislang unbekannte Täter bei einem Online-Händler in Hohenwarsleben im Landkreis Börde eingebrochen und haben Pokémon-Sammelkarten im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen.

Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. August 2026. Nun bittet die Polizei öffentlich um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Die Diebe kamen offenbar mehrfach zurück

Besonders kurios: Die Täter sollen die Lagerhalle nicht nur einmal betreten haben. Wie die Polizei anhand gesicherter Videoaufnahmen feststellen konnte, kehrten sie offenbar mehrfach an den Tatort zurück.

Polizeihauptkommissarin Claudia Seidemann erklärte gegenüber dem MDR-Magazin Kripo Live, es liege nahe, dass die Einbrecher nach einer ersten Sichtung ihrer Beute unzufrieden gewesen seien und deshalb erneut zugeschlagen hätten.

Insgesamt transportierten die beiden gesuchten Personen laut Polizei fast drei Paletten mit Kartons aus der Lagerhalle ab. Darin befanden sich vor allem Pokémon-Sammelkarten.

Die Ermittler konnten am Tatort Spuren sichern und verfügen über Videoaufzeichnungen der Tat. Mit der Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sie sich nun entscheidende Hinweise.

Polizei sucht Zeugen und auffällige Kartenangebote

Das Polizeirevier Börde interessiert sich insbesondere für Beobachtungen, die zur Identifizierung der beiden Täter beitragen könnten. Auch Hinweise auf größere Mengen Pokémon-Karten, die möglicherweise zum Verkauf angeboten wurden, könnten bei den Ermittlungen helfen.

Wer entsprechende Informationen hat, kann sich unter 03904 478-0 an das Polizeirevier Börde oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Dass Pokémon-Karten inzwischen auch hierzulande Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sind, ist übrigens kein Einzelfall. Bereits in der Vergangenheit sorgte etwa ein Fall für Aufmerksamkeit, bei dem Sammelkarten über eine Grenze geschmuggelt wurden.

via MDR, Bildmaterial: The Pokémon Company