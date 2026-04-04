Pokémon im Kofferraum: Zoll stoppt Karten-Schmuggler an deutscher Grenze

Normalerweise liest man solche Meldungen eher im Zusammenhang mit großen Drogenschmuggel-Fällen. Doch diesmal spielt die Geschichte in der Welt der Sammelkarten und Pokémon: Der deutsche Zoll hat an der Grenze zur Schweiz einen größeren Schmuggel von Pokémon-Sammelkarten verhindert.
Wie unter anderem Stern und die Nachrichtenagentur AFP berichten, wurde ein 33-jähriger Mann vergangene Woche bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bühl in Baden-Württemberg gestoppt.
Rund 900 Sammlerboxen im Kofferraum
Der Mann hatte knapp 900 Sammlerboxen mit Pokémon-Karten in seinem Fahrzeug transportiert. Laut Angaben des Hauptzollamts Singen befanden sich die Boxen in mehreren Kartons und Kisten im Kofferraum. Der geschätzte Warenwert lag bei rund 6.900 Euro.
Der aus der Schweiz stammende Fahrer gab an, die Karten in Deutschland an Sammlerinnen und Sammler verkaufen zu wollen. Allerdings hatte er die Ware nicht beim Zoll angemeldet. Auf Nachfrage verneinte er zunächst sogar, anmeldepflichtige Waren mitzuführen.
Die Beamten machten dem Mann daraufhin klar, dass gewerbliche Warensendungen grundsätzlich beim Zoll angemeldet werden müssen. Noch vor Ort musste er Einfuhrabgaben von etwa 1.500 Euro zahlen, bevor er seine Weiterreise antreten durfte. Ganz erledigt ist die Sache damit allerdings nicht. Gegen den 33-Jährigen wurde zusätzlich ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.
Der Fall zeigt einmal mehr, wie begehrt und teilweise wertvoll Produkte rund um das Pokémon inzwischen geworden sind – selbst beim Zoll sorgen die Sammelkarten mittlerweile für Aufmerksamkeit.
Wenn ihr übrigens eure Karten lieber selbst bauen statt kaufen wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Seit kurzem wurde ein Bauwettbewerb bei LEGO Ideas gestartet, bei dem Fans ihre eigenen Entwürfe rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel einreichen können.
via Stern, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
9 Kommentare
Früher hat man Spezielle Stoffe über die Grenze Geschmuggelt um Money zu machen, und jetzt sind es Pokemon Karten die man auf dem Schwarzmarkt verkaufen will.
GameFreak hat mit Pokemon Rot und Blau einen Fatalen Fehler für die Menschheit Released.
Wohl wahr, und Besserung ist nicht in Sicht. Früher war das ganze auch nicht so aufgebläht, sondern ein simples aber schönes Kartenspiel. Pullraten? Überall gleich, jedes dritte Pack eine Holo und mit denen hat man sogar gespielt! Heutzutage sind das Wertanlagen, Spekulationsobjekte, Grading-Kandidaten. 10 verschiedene Raritäten, um möglichst geringe Chancen auf die gesuchte Karte zu haben. Die seltensten gibt es vielleicht mal nach 400 oder 500 Boosterpacks. Wer die wirklich selbst ziehen will und 5€ pro Booster bezahlt, gibt unter Umständen mehr Geld aus als manch einer für seinen ersten Gebrauchtwagen. Das ist nichts, was man mal nebenbei als Hobby macht. Das ist ein Investment und entsprechend wollen Käufer*innen möglichst viel Geld "wiederbekommen", ergo möglichst viele, wertvolle Karten ziehen.
Das ist alles total verrückt. Eigentlich hätte ich erwartet, dass sich bei so einer Entwicklung viele vom TCG abwenden. Stattdessen gibt es den größten Run ever und traurige Situationen wie bei dir im Laden oder wenn sich Leute um Karten prügeln oder beschämende Momente bei Events (wie in Museen, wo sie sich um Merchandise reißen) nehmen immer mehr zu.
Wie hier Kinder mit ihrem Taschengeld reinpassen habe ich bislang auch noch nicht verstanden. Ständig unter Dauerbeschallung von Influencern, die in wahnwitzigen Openings von 100 bis 1000 Packs suggerieren, das jeder noch so kleine Zuschauer mit seinen zwei Packs im Monat den selben Erfolg haben und das große Geld ziehen kann.
Kann man nicht einfach die aufgeblähten Sets deutlich schrumpfen, die Secret Rares auf 3 pro Set einstampfen, mindestens eine pro Box garantieren, Pullraten massiv erhöhen und die Raritäten wieder auf 4-5 senken, damit einfach jede und jeder, die/der etwas kauft auch etwas halbwegs anständiges ziehen kann und es wieder eine spaßige Erfahrung wird?
Das gab es schon ein Mal zwischen den 80ern bis 90ern. Wo da noch Bücher über Monate oder länger ausreichten um einen Wert zu bestimmen, änderte es sich plötzlich täglich. Es gab einen riesigen Run auf Sammelkarten, vor allem Baseballkarten, immer mehr Sammelkarten wurden produziert. Das war auch die Zeit, in der Missprints wertvoll wurden, alles was sich abhob von normalen Karten, all die Missschnitte und Farbveränderungen oder sogar Zensurmaßnahmen. Es gab einen wahnsinnigen Run und der ganze Markt schoß in ungeahnte Höhen, Boxen wurden einem aus den Händen gerissen. Dann zur Mitte der 90er war es dann in einem riesigen Crash vorbei und alles begann sich zu normalisieren bzw., andere Märkte übernahmen (Pogs oder man denke an Comics mit ihren Alternativcovern).
Heute sehen wir es ganz ähnlich, ein TCG nach dem anderen kommt wie ein Pilz aus dem Boden geschossen, aktuell Cyberpunk mit Rekordverkäufen auf Kickstarter, die meisten kopieren dabei wohl irgendwie die bekannten wie Magic und Pokèmon. Star Wars fällt mir da ein, war gar nicht schnell genug besonders teure Sammlerboxen produzieren konnte.
Ich will gar nicht wissen, wieviele Boxen, Booster, Mappen mit EInzelkarten sich in Schränken und richtigen Lagern stapeln und nur darauf warten zu Geld gemacht zu werden, wenn der Wert noch ein bisschen steigt, noch etwas höher geht, in zehn, fünfzehn Jahren um dann richtig Reibach zu machen. Und dann, wenn das passiert, ist das wie eine Nadel die in Kontakt mit einem Luftballon kommt.
Wir wussten es halt nicht besser denn @WolfStark hat hierbei komplett recht der Run auf Trading Cards existiert deutlich länger als das Pokemon TCG.
Was ich allerdings dem Ponemon TCG echt zugute halten kann ist die Tatsache das es enorm günstig ist wenn es um die Spielbarkeit geht. Es ist ja nur so das die super schönen super Glitzernen Karten so teuer sind. In den Sets existiert die gleiche Karte aber vielleicht nochmal als Common Karte was die Attraktivität zumindest für Sammler und Spieler echt gerecht aufteilt. Anders als z.b bei Yugioh wo es häufig die Spielstarken Karten sind die auch am Ende die teuersten Karten des Sets sind. Das macht die Decks für den reinen Spieler unglaublich teuer da er sich gleichzeitig mit den Sammlern prügeln darf.
Ja, das stimmt, selbst die etwas selteneren, normalen EX-Karten sind in der Regel als Einzelkarten gut bezahlbar, sofern man sie nicht in irgendwelchen speziellen Versionen haben möchte. Auch viele der schönen Karten fallen tatsächlich sogar sehr schnell im Preis. Ich sammle seit ein paar Wochen wieder Pokémon-Karten, mich persönlich interessieren allerdings nur die Illustration Rares und sofern einem die Sprache egal ist (vor allem die japanischen, chinesischen und koreanischen Karten sind deutlich günstiger), findet man diese Karten oft schon in Preis-Bereichen zwischen 1-5€. Ich würde allerdings niemals auf die Idee kommen, Booster-Packs zu öffnen, denn das ist der Punkt, an dem es richtig, richtig teuer wird. Und die Illustration Rares gehören auch zu den häufigsten Glitzerkarten, mit einer Pullrate von in der Regel eine pro 7-8 Booster, was die niedrigen Preise erklärt. Will man Secret Rares sammeln, sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus... Und besonders beliebte Pokémon wie die Glumanda-Reihe, die Evoli-Reihe, Pikachu, Gengar etc. sind natürlich auch automatisch deutlich teurer.