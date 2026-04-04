Pokémon im Kofferraum: Zoll stoppt Karten-Schmuggler an deutscher Grenze

Normalerweise liest man solche Meldungen eher im Zusammenhang mit großen Drogenschmuggel-Fällen. Doch diesmal spielt die Geschichte in der Welt der Sammelkarten und Pokémon: Der deutsche Zoll hat an der Grenze zur Schweiz einen größeren Schmuggel von Pokémon-Sammelkarten verhindert.

Wie unter anderem Stern und die Nachrichtenagentur AFP berichten, wurde ein 33-jähriger Mann vergangene Woche bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bühl in Baden-Württemberg gestoppt.

Rund 900 Sammlerboxen im Kofferraum

Der Mann hatte knapp 900 Sammlerboxen mit Pokémon-Karten in seinem Fahrzeug transportiert. Laut Angaben des Hauptzollamts Singen befanden sich die Boxen in mehreren Kartons und Kisten im Kofferraum. Der geschätzte Warenwert lag bei rund 6.900 Euro.

Der aus der Schweiz stammende Fahrer gab an, die Karten in Deutschland an Sammlerinnen und Sammler verkaufen zu wollen. Allerdings hatte er die Ware nicht beim Zoll angemeldet. Auf Nachfrage verneinte er zunächst sogar, anmeldepflichtige Waren mitzuführen.

Die Beamten machten dem Mann daraufhin klar, dass gewerbliche Warensendungen grundsätzlich beim Zoll angemeldet werden müssen. Noch vor Ort musste er Einfuhrabgaben von etwa 1.500 Euro zahlen, bevor er seine Weiterreise antreten durfte. Ganz erledigt ist die Sache damit allerdings nicht. Gegen den 33-Jährigen wurde zusätzlich ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Der Fall zeigt einmal mehr, wie begehrt und teilweise wertvoll Produkte rund um das Pokémon inzwischen geworden sind – selbst beim Zoll sorgen die Sammelkarten mittlerweile für Aufmerksamkeit.

Wenn ihr übrigens eure Karten lieber selbst bauen statt kaufen wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Seit kurzem wurde ein Bauwettbewerb bei LEGO Ideas gestartet, bei dem Fans ihre eigenen Entwürfe rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel einreichen können.

via Stern, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak