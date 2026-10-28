Eine umstrittene Pokémon-Aktion aus 2023 sorgt jetzt für einen neuen Rekord

Dass seltene Pokémon-Karten für enorme Summen den Besitzer wechseln können, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch nun hat eine ganz besondere Pikachu-Karte einen neuen Rekord aufgestellt.

Die Rede ist von „Pikachu with Grey Felt Hat“, einer Promokarte, die 2023 im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen The Pokémon Company und dem Van Gogh Museum in Amsterdam veröffentlicht wurde.

Die Illustration zeigt Pikachu mit einem grauen Filzhut und ist eine Hommage an Vincent van Goghs berühmtes „Selbstbildnis mit grauem Filzhut“.

Eine Pikachu-Karte für 150.000 US-Dollar

Ursprünglich konnten BesucherInnen die Karte im Rahmen einer besonderen Museumsaktivität erhalten. Wegen des enormen Andrangs und Sicherheitsbedenken wurde die Verteilung allerdings vorzeitig eingestellt. Später folgten weitere Auflagen über niederländische Händler und den Pokémon Center Online-Shop.

Besonders wertvoll sind heute makellose Exemplare. Das Gradingunternehmen Beckett hat bereits über 5.200 dieser Karten bewertet, doch lediglich sechs Exemplare erhielten das begehrte „Black Label“ mit der Höchstbewertung „Pristine 10“.

Eine dieser Karten wurde am 23. Oktober 2026 beim Auktionshaus Fanatics Collect für stolze 150.000 US-Dollar (rund 133.800 Euro) versteigert. Damit stellte sie einen neuen Rekord für diese besondere Promokarte auf.

Zum Vergleich: Exemplare mit einer PSA-10-Bewertung erzielen derzeit Preise von bis zu 2.200 Euro. Von diesen existieren allerdings auch schon mehr als 50.000 Stück.

Die Versteigerung zeigt einmal mehr, welche enormen Summen SammlerInnen für besonders seltene und makellose Pokémon-Karten auszugeben bereit sind. Und obwohl es sich bei über hunderttausend Euro um eine riesige Summe handelt, kam die aktuelle Aktion noch als relativ konservativ daher. Erst vor kurzem wechselte eine Karte für über 8 Millionen Dollar den Besitzer.

via PokeZentrum, Bildmaterial: Pokémon XP, The Pokémon Company