Palworld verkündet die beliebtesten Pals und bereitet sich auf den kommenden Winter vor

Palworld ist erst vor wenigen Monaten endlich in Version 1.0 erschienen, doch schon bald folgt ein weiteres großes Update. Gleichzeitig liegen die Ergebnisse des Palworld Global Popularity Poll 2026 vor, bei dem Tausende Fans ihre Lieblinge wählen konnten.

Auf Platz eins steht das katzenartige Pharaoh-Pal Sekhmet, gefolgt von der Phantomtänzerin der ewigen Nacht: Solenne. Seit Langem bekannt und beliebt ist auch der längliche, aber freundliche Eis-Drachen-Pal Chillet. Beliebtester Charakter ist wenig überraschend Zoe, gefolgt von Auri und Saya.

Zum neuen Update „Side by Side“ gibt es bislang nur wenige Informationen. Fest steht lediglich, dass es noch im Winter 2026 erscheinen soll – Fans sollten daher die Social-Media-Seiten des Spiels im Auge behalten.

Palworld ist für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One sowie für PC über Steam und den Microsoft Store erhältlich. Weitere Palworld-Spiele wie Palworld: Palfarm, Palworld Online, Palworld Mobile und das ursprünglich als Aprilscherz angedachte Pal♡world! ~More Than Just Pals~ sind ebenfalls angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair