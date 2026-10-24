Ein „äußerst positiv“ bewerteter Steam-Shadowdrop von Devolver erscheint jetzt für Konsolen

Indie-Publisher Devolver Digital hat sich inzwischen Vorschusslorbeeren verdient. Immer wieder lag man goldrichtig und sicherte sich Perlen wie The Red Strings Club, Gris, The Plucky Squire oder The Messenger.

Mit Look Outside erprobte man im März 2025 den sogenannten Shadowdrop. Man kündigte das Survival-Horror-RPG an und veröffentlichte es sogleich. Die ersten Reaktionen waren damals überragend.

VICE nannte die 10 Euro, die ihr für Look Outside ausgeben müsst, die am besten investierten, die es jemals gab. Die positive Resonanz sollte sich manifestieren. Inzwischen steht Look Outside bei Steam nach über 14.000 Bewertungen „äußerst positiv“ da.

Jetzt wird es für Look Outside endlich Zeit, sich außerhalb von Steam umzusehen. Devolver Digital kündigte an, dass das Spiel von Francis Coulombe am 30. Oktober für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 sowie Switch und PS4 erscheint.

Was ist Look Outside?

Das Survival-Horror-RPG versetzt SpielerInnen in ein Wohnhaus, während draußen unheimliche Ereignisse ihren Lauf nehmen. Laut den Nachrichten soll es sicher sein, das Haus in 15 Tagen zu verlassen – doch bis dahin muss man erst mal überleben.

Dabei gibt es ein zentrales Problem: Wer nach draußen schaut, wird nicht mehr derselbe sein. Im Inneren des Gebäudes müssen Nahrung, Vorräte und Waffen gesammelt werden, während sich immer wieder abscheuliche Kreaturen in den Gängen zeigen. Als wäre das nicht gruselig genug: Diese Monster waren einst Nachbarn.

Bildmaterial: Look Outside, Francis Coulombe, Devolver Digital