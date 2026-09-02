So gut könnte Neverness to Everness bald aussehen: Modder schalten „DLSS 5“-Support frei

Die DLSS 5 „Reno“ Nexus-Mod zieht gerade ihre Kreise und uns interessiert besonders, wie die Mod bei Spielen im Anime-Stil abschneidet. Tatsächlich sieht ein Großteil der Ergebnisse bereits im unangepassten Alpha-Stadium von DLSS 5 überwiegend überzeugend aus.

Schon mit inoffizieller Mod ein Paradebeispiel

Besonders positiv fällt hier Neverness to Everness auf: Hotta Studio ist einer der ersten Entwickler, welche diese Technologie in ihren Spielen einsetzen wollen. Zuerst wird DLSS 5 in Tower of Fantasy genutzt werden, aber bald darauf soll auch Neverness to Everness die neue KI-Technologie von Nvidia nutzen.

Auch wenn manch ein Gesicht etwas zu realistisch beleuchtet wird, können die veränderten Licht- und Schattenwürfe durch die inoffizielle DLSS 5.0-Mod bereits überzeugen und schaffen eine besondere Atmosphäre in dem Open-World-Spiel.

Es wirkt fast so, als sei das Spiel bereits jetzt auf die Integration von DLSS 5 vorbereitet – denn die Ergebnisse sind besser, als in den meisten anderen Videospielen im Anime-Stil. Jedoch fällt auf, dass viele Charaktere in der aktuellen Mod deutlich zu sehr wie „Plastikfiguren“ aussehen.

Wutherung Waves und Zenless Zone Zero ebenfalls gemoddet

Aber auch in anderen Spielen im Anime-Stil, welche DLSS benutzen, gibt es durchaus ansehnliche erste Ergebnisse. Wuthering Waves profitiert deutlich von den veränderten, KI-optimierten Licht- und Schattenwürfen.

Aber auch Zenless Zone Zero, das erst vor wenigen Monaten mit DLSS-Technologie erweitert wurde, sieht insbesondere in der Umgebung besser aus. Gemischte Reaktionen gibt es bei Genshin Impact: DLSS 5 greift hier stärker in den Stil des Spiels ein und verändert vornehmlich die Charaktere stark.

Wir möchten explizit anmerken, dass die Bilder auf einer geleakten Alpha-Version von DLSS 5.0 basieren, welche nicht für die jeweiligen Spiele angepasst wurden. Die Modifikationen an den Spielen wurden von einzelnen Personen vorgenommen und sind nicht mit den Entwicklern und Publishern der entsprechenden Spiele in Verbindung zu bringen.

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio