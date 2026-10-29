Noch vor Ocarina of Time: Dieser Indie könnte Zelda-Fans die Wartezeit versüßen

Spiele, die sich von The Legend of Zelda inspirieren lassen, gibt es mittlerweile wie Sandkörner in der Gerudo-Wüste. Manche orientieren sich eher an den klassischen 2D-Abenteuern, andere versuchen, den Charme der großen 3D-Ableger einzufangen.

Auch Demi and the Fractured Dream von Yarn Owl Studios gehört zu dieser Kategorie. Bereits 2025 wurden dem Action-Adventure deutliche Zelda-Vibes nachgesagt. Besonders die farbenfrohe Optik erinnert dabei an The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Nun könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Auf Steam steht nämlich eine kostenlose Demo bereit, die euch rund 30 Minuten lang in das Abenteuer eintauchen lässt.

Zelda-Feeling mit eigenen Ideen

In Demi and the Fractured Dream übernehmt ihr die Rolle von Demi, einem sogenannten Voidsent, der von einer mysteriösen Leere verflucht wurde. Der Fluch zehrt zwar langsam an Demi, verleiht aber gleichzeitig besondere Fähigkeiten.

Nachdem eine geheimnisvolle Stimme nach Demi ruft, beginnt eine Reise durch die Welt Somnus. Dort gilt es, drei legendäre Kreaturen, die sogenannten „Verfluchten Bestien“, aufzuspüren und eine drohende Katastrophe zu verhindern.

Dabei erwarten euch klassische Dungeons, Umgebungsrätsel und zahlreiche Gegner. Gerade die Rätsel dürften Zelda-Fans bekannt vorkommen. So lassen sich beispielsweise mit einer Feder Windräder antreiben, um Mechanismen zu aktivieren. Da werden Erinnerungen an das Deku-Blatt aus The Wind Waker wach.

Mehr Action als beim großen Vorbild

Beim Kampfsystem geht Demi and the Fractured Dream allerdings eigene Wege. Neben klassischen Schwertangriffen stehen euch verschiedene Fähigkeiten, Kombos und Ausweichmanöver zur Verfügung. Perfekt getimte Ausweichbewegungen erzeugen Void-Energie, mit der sich anschließende Angriffe verstärken lassen.

Darüber hinaus könnt ihr Demis Fähigkeiten durch verschiedene Verbesserungen, passive Boni und neue Fertigkeiten an euren Spielstil anpassen. Dafür lohnt es sich auch, abseits der Hauptwege nach versteckten Ressourcen zu suchen.

GameRant zeigt sich nach dem Anspielen der Demo jedenfalls angetan und bezeichnet das Abenteuer als gelungenen Zeitvertreib für alle, die bereits auf das kommende „Ocarina of Time“-Remake warten.

Bis zur Vollversion dauert es allerdings noch etwas. Demi and the Fractured Dream soll im Februar 2027 für PC via Steam, die Switch-Familie, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Der Gameplay-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Demi and the Fractured Dream, Annapurna Interactive, Yarn Owl Studios