Die Anime-Adaption Ghost of Tsushima: Legends verschiebt sich auf 2028

Im Juli dieses Jahres gab es mit einem neuen Teaser das bislang letzte größere Lebenszeichen der Anime-Adaption von Ghost of Tsushima: Legends. Damals war noch von einer Veröffentlichung im Jahr 2027 die Rede. Daraus wird nun allerdings nichts mehr.

Wie Aniplex und Crunchyroll bekannt gegeben haben, verschiebt sich die Anime-Serie auf 2028. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es weiterhin nicht. Die Serie soll wie ursprünglich geplant exklusiv bei Crunchyroll zu sehen sein.

Zwei neue Stimmen für die Anime-Adaption

Immerhin gibt es neben der Verschiebung auch Neuigkeiten zur Besetzung. Mit Mayumi Saco und Shinya Fukumatsu wurden zwei weitere Synchronsprecher für die Serie bestätigt. Welche Rollen sie übernehmen, bleibt vorerst geheim.

Saco dürfte Fans des Originals bereits bekannt vorkommen: Sie sprach im Originalspiel die Figur Tomoe. Fukumatsu ist unter anderem als Stimme von Bomb aus One-Punch Man bekannt.

Die Regie übernimmt weiterhin Takanobu Mizuno, der bereits an Star Wars: Visions mitgewirkt hat. Für die Serienkomposition zeichnet Gen Urobuchi verantwortlich, der gemeinsam mit Renji Oki auch am Drehbuch arbeitet. Die Charakterdesigns stammen von Takashi Okazaki, während das Studio Kamikaze Douga, bekannt durch Batman Ninja, die Animation übernimmt.

Neu zum Produktionsteam stoßen außerdem Komponist Keiji Inai, Soundregisseur Yoshikazu Iwanami, Soundeditor Yasumasa Koyama und Kalligrafie-Künstler Gyousyou Suzuki.

Vom Mehrspielermodus zur Anime-Serie

Anders als man vielleicht zunächst vermuten würde, basiert die Adaption nicht unmittelbar auf der Einzelspielerhandlung von Ghost of Tsushima, sondern auf dessen kooperativem Mehrspielermodus Legends.

Dieser erschien im Oktober 2020 und entführt SpielerInnen in eine von japanischer Mythologie und übernatürlichen Bedrohungen geprägte Welt. Genau diese Vorlage soll auch die Anime-Serie aufgreifen.

Produziert wird die Adaption von HAYATE in Zusammenarbeit mit Aniplex und PlayStation Productions. Sony Music ist für die musikalische Begleitung als Partner an Bord.

Warum die Serie nun erst 2028 erscheinen soll, haben die Verantwortlichen bislang nicht näher erläutert. Fans müssen sich also noch mindestens ein weiteres Jahr gedulden.

via Gematsu, Bildmaterial: Crunchyroll; Ghost of Tsushima, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch