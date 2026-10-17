Vom „AAA-Horror der 90er“ inspiriertes Survival-Game erhält Termin und spielbare Demo

2025 haben wir erstmals über Phase Zero vom polnischen Entwickler SPINA Studio berichtet. Damals schon haben wir festgestellt, dass das Survival-Horror-Spiel wie ein vergessener PSone-Klassiker aussieht – aber eben brandneu ist. Inzwischen gibt es weitere Neuigkeiten zum Spiel.

SPINA Studio konnte Phase Zero nunmehr mit dem 17. März 2027 einen konkreten Termin verpassen. Außerdem hat man unlängst eine spielbare Demo an den Start gebracht, die nach fast 650 Bewertungen von Spielenden „äußerst positiv“ aufgenommen wurde.

Das Survival-Horror-Spiel im Retro-Stil, das inzwischen auf über 100.000 Wunschlisten steht, erinnert optisch stark an Klassiker der 90er-Jahre wie Resident Evil und Dino Crisis. Diese Spiele meinen die Macher vermutlich auch, wenn sie von den „PSone-Meisterwerken“ sprechen, von denen sie inspiriert sind.

Phase Zero versetzt SpielerInnen ins Jahr 1994 und in die verlassene Hafenstadt Flint Peak, die von Monstern heimgesucht wird. Inmitten des Chaos kämpfen Reporterin Mary und Ingenieur Guy ums Überleben. In jedem Kapitel übernehmt ihr die Führung eines der Protagonisten, um dem Albtraum zu entrinnen.

Für das Steam Deck optimiert

Phase Zero setzt dabei auf starre Kameraperspektiven, vorgerenderte Hintergründe und ein immersives Sounddesign, das für eine bedrückende Atmosphäre sorgen soll. Die Stadt ist von grotesken Kreaturen bevölkert, seltsame Wucherungen bedecken Wände, und Menschenhüllen liegen in den Straßen.

Die Steam-Seite hält einige weitere Details für euch bereit. Dort ist übrigens bisher nur von englischer Sprachunterstützung die Rede. Außerdem will man Phase Zero speziell für das Steam Deck optimieren.

Bildmaterial: Phase Zero, SPINA Studio