Metaphor: ReFantazio steht vor dem „Switch 2“-Debüt – jetzt gibt es einen ersten Vorgeschmack

Am 12. November erscheint mit Metaphor: ReFantazio eines der gefeierten Rollenspiele der vergangenen Jahre endlich auch für Nintendo Switch 2. Die Steelbook Edition könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen!

Wer sich vor dem Kauf selbst einen Eindruck von der Umsetzung verschaffen möchte, bekommt jetzt die passende Gelegenheit dazu. Denn Atlus hat eine kostenlose Prolog-Demo im Nintendo eShop veröffentlicht.

Fast 30 GB für einen ersten Eindruck

Für die „Prologue Demo“ müsst ihr stolze 29,8 GB auf eurer „Switch 2“ freimachen. Die bereits für PCs erhältliche Prolog-Demo ermöglicht es SpielerInnen, den Anfang des Abenteuers zu erleben und ihren Fortschritt anschließend in die Vollversion zu übernehmen. Ob die Demo inhaltsgleich ist, könnt ihr ab sofort selbst ausprobieren. Die Speicherdaten sind übertragbar.

Metaphor: ReFantazio erschien ursprünglich im Oktober 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Das Fantasy-Rollenspiel stammt von Studio Zero und zahlreichen kreativen Köpfen hinter der Persona-Reihe. Vor ein paar Wochen gab es außerdem einen letzten Trailer.

Statt des gewohnten Schulalltags erwartet euch hier allerdings eine fantastische Welt, in der ihr euch auf eine Reise durch das Königreich Euchronia begebt und an einem ungewöhnlichen Wettbewerb um den Thron teilnehmt. Übrigens feierte das Spiel am 11. Oktober schon seinen zweiten Geburtstag.

via RPG Site, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero