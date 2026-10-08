Mario Party trifft WarioWare: Chaotisches Partyspiel bringt eine Demo an den Start

Wer bei Mario Party vor allem die Minispiele mag und gleichzeitig mit dem herrlich chaotischen Ansatz von WarioWare etwas anfangen kann, sollte vielleicht einen Blick auf Clowntown werfen.

Das neue Partyspiel von Batterystaple Games, dem Studio hinter 30XX, setzt auf kurze Herausforderungen, die gerne einmal völlig aus dem Ruder laufen. Passend zum anstehenden Steam Next Fest steht jetzt erstmals eine kostenlose Demo auf Steam zur Verfügung. Spielen könnt ihr gemeinsam mit zwei bis acht SpielerInnen.

Erst simpel, dann eskaliert es

Mehr als 14 mehrstufige Minispiele sind für Clowntown vorgesehen, das die PR als „Mario Party meets WarioWare“ vorstellt. Die Besonderheit: Viele Herausforderungen beginnen mit einer ziemlich simplen Aufgabe, bevor plötzlich neue Regeln oder Schwierigkeiten hinzukommen.

Beim Spelling Bee müsst ihr beispielsweise zunächst einfach Wörter buchstabieren. Später wird daraus „Spelling Wasp“, wo euch plötzlich Wörter wie „polytetrafluoroethylene“ und ein Countdown das Leben schwer machen. „Bees Spelling“ dreht das Konzept schließlich komplett um: Jetzt müsst ihr euch aus Kanonen schießen und Buchstaben von tatsächlich herumfliegenden Bienen einsammeln.

Andere Minispiele lassen euch zunehmend komplexe Kunstwerke nachstellen, stellen eure Freundschaft mit persönlichen Fragen auf die Probe oder schicken euch durch einen Plattform-Parcours voller Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen.

Und natürlich dürfen sich die Clowns auch gegenseitig in tiefe Brunnen treten. Freundschaft eben. Für den nötigen Unsinn abseits der Minispiele sorgen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für eure Figuren und mehr als 30 verschiedene Hupgeräusche. Wichtig!

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Clowntown gibt es bislang nicht. Die Vollversion soll für PCs via Steam erscheinen und zum Start unter anderem deutsche Texte bieten. Wer vorher wissen möchte, ob die Mischung aus Mario Party, WarioWare und jeder Menge Clowns funktioniert, kann bereits jetzt die Demo ausprobieren.

Der Trailer:

Bildmaterial: Batterystaple Games, Clowntown