Mega Man lässt grüßen: Roguelite-Action-Jump’n’Run 30XX präsentiert sich mit neuem Trailer

Publisher und Entwickler Batterystaple Games präsentieren ihr Roguelite-Action-Jump’n’Run 30XX mit einem neuen Gameplay-Video, welches den spielbaren Charakter Ace und sein »Style«-System vorstellt.

Laut Batterystaple Games habe Ace in dem Millennium seit 20XX allerlei neue Tricks auf Lager, darunter acht frische Stile. Diese ermöglichen dem flinken Streiter offensive, defensive, wie mobile Manöver, um Angriffe zu Ketten zu verbinden, feindlichen Attacken auszuweichen und über das Schlachtfeld zu schnellen. Per »Dolomite Link« etwa, schnellen SpielerInnen auf Gegner zu und werden kurzzeitig unbesiegbar. Die Fähigkeit »Zen Ascent« lässt SpielerInnen ferner in die Lüfte emporsteigen, während sie mit dem »Raijin Call« Blitze auf ihre Feinde regnen lassen.

Wiederspielwert wie Binding of Isaac

Die offizielle Steam-Seite zum Titel beschreibt 30XX als Action-Jump’n’Run, welches durch eine intuitive Steuerung und flüssigen Bewegungen an beliebte Vorbilder wie Mega Man X erinnert. Ferner lockt man mit dem Wiederspielwert moderner Roguelite-Spiele wie Binding of Isaac oder Dead Cells. All das werde durch die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Koop-Erlebnis abgerundet.

Solltet ihr nun selbst Lust auf den Titel bekommen haben, steht euch bald eine Demo für PCs via Steam im Rahmen des Steam Game Festival: Summer Edition zu Verfügung. Vom 16. bis 22. Juni habt ihr dann selbst die Chance, Feinden mit Blitzen einzuheizen.

30XX soll 2021 für Konsolen und PCs via Steam erscheinen. Nachfolgend der Spotlight-Trailer zu Ace mit einigen Gameplay-Eindrücken und der Ankündigungstrailer vom Februar:

