Spannend: Pragmata sollte eigentlich deutlich mehr Horror bieten – doch etwas stand im Weg

Lange galt Pragmata als Sorgenkind. Nach der ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2020 wurde es mehrfach verschoben und zwischenzeitlich dürften sich einige Fans gefragt haben, ob Capcoms ungewöhnliches Sci-Fi-Projekt überhaupt noch erscheinen würde.

2026 war es dann endlich so weit – und Pragmata entwickelte sich für Capcom zum Erfolg. Nicht nur bei der Presse kam das Abenteuer gut an, auch bei den Verkaufszahlen konnte der Titel bereits erste Meilensteine erreichen.

Dabei hätte Pragmata ursprünglich eine ziemlich andere Richtung einschlagen können. Wie Lead Producer Masachika Kawata jetzt in einem Interview mit The Ringer (via Nintendo Everything) verriet, experimentierte Capcom während der frühen Entwicklung unter anderem mit einem deutlich stärkeren Horror-Fokus.

Resident Evil sprach gegen mehr Horror

„Schon viel früher hat Capcom damit experimentiert, welche Art von Spiel es werden könnte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es die Idee, etwas zu entwickeln, das etwas stärker auf Horror ausgerichtet ist“, erklärt Kawata.

Letztlich entschied sich Capcom allerdings dagegen – und ausgerechnet die eigene Erfolgsreihe Resident Evil spielte dabei eine Rolle. Pragmata sollte schließlich eine komplett neue Marke werden. Ein weiteres Spiel mit starkem Horror-Schwerpunkt hätte sich nach Ansicht des Teams zu sehr in eine Richtung bewegt, die Capcom bereits mit Resident Evil erfolgreich abdeckt.

„Wenn man das Ganze einmal etwas aus der Distanz betrachtet: Es sollte eine neue Serie werden, ein neues IP, und daher schien das Horrorgenre, das offenbar viel mit ‚Resident Evil‘ gemeinsam hat, nicht gerade die überzeugendste Wahl für den neuen Titel zu sein“, so Kawata weiter.

Stattdessen entwickelte sich Pragmata zu dem Sci-Fi-Abenteuer, das wir heute kennen. Angesichts der ungewöhnlich langen Entwicklungszeit ist es allerdings wenig überraschend, dass Capcom zwischen der ersten Vorstellung 2020 und der letztendlichen Veröffentlichung verschiedene Konzepte ausprobierte und wieder verwarf.

Was meint ihr: Hättet ihr Pragmata gerne mit einem stärkeren Horror-Einschlag gesehen oder war es die richtige Entscheidung, sich deutlicher von Resident Evil abzugrenzen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pragmata, Capcom