Ditto macht es Nintendo vor: Dieser „Switch 2“-Controller setzt auf Anti-Drift-Technik

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller genießt eigentlich einen ausgesprochen guten Ruf. Gerade die angenehm leichtgängigen Analog-Sticks werden immer wieder gelobt. Bei der Technik dahinter gibt es allerdings einen Punkt, der schon vor Veröffentlichung für Diskussionen sorgte: Nintendo setzt weiterhin nicht auf Hall-Effect-Sticks.

Angesichts der unrühmlichen Vergangenheit rund um den Joy-Con-Drift hätten sich einige SpielerInnen genau diese Technik für die neue Konsolengeneration gewünscht. Nintendo liefert sie nicht – dafür springt jetzt ein offiziell lizenzierter Drittanbieter ein.

PowerA hat einen neuen kabellosen „Advantage-Controller“ für Nintendo Switch 2 vorgestellt, der nicht nur Hall-Effect-Sticks mitbringt, sondern sich auch optisch ziemlich deutlich an Pokémon-Fans richtet.

Ditto bekommt kleine Hall-Effect-Händchen

Der neue Controller steht nämlich komplett im Zeichen von Ditto. Die helllila Vorderseite wird vom bekannten Gesicht des Pokémon geschmückt und selbst die beiden Analog-Sticks wurden passend gestaltet: Sie erinnern an Dittos kleine Ärmchen.

Interessanter dürfte allerdings sein, was sich darunter befindet. PowerA setzt auf Hall-Effect-Sensoren, bei denen die Position des Sticks magnetisch erfasst wird. Dadurch gibt es keinen mechanischen Kontakt an der entscheidenden Messstelle wie bei klassischen Potentiometer-Sticks, wodurch die Technik wesentlich weniger anfällig für verschleißbedingten Stick Drift ist.

Zusätzlich gibt es zwei programmierbare Tasten auf der Rückseite, Bewegungssteuerung und natürlich den neuen C-Button für die GameChat-Funktionen der Switch 2. Die Akkulaufzeit gibt PowerA mit bis zu 30 Stunden an. Ein drei Meter langes USB-C-Kabel gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Ganz ersetzt er Nintendos Pro Controller aber nicht

Dafür müsst ihr gegenüber Nintendos eigenem Pro Controller an anderer Stelle Abstriche machen. HD Rumble und die amiibo-Funktion fehlen beim PowerA-Modell.

Mit einem angegebenen Preis von 69,99 US-Dollar fällt der Controller dafür günstiger aus als Nintendos eigene Alternative. Außerdem funktioniert er nicht ausschließlich mit Nintendo Switch 2, sondern auch mit Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED und Nintendo Switch Lite. Bei Amazon* ist der Controller schon gelistet. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website von PowerA.

Der Controller soll ab dem 20. Oktober verfügbar sein. Es wird auch eine dazu passende Switch-2-Tasche angeboten, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist. Wer sich im PowerA-Store umsieht, findet auch viele andere „Pro-Controller” in verschiedenen Designs. Wie gefällt euch der Controller?

via Beyond Pixels, Bildmaterial: PowerA