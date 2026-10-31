Harvest Moon stellt seine Roadmap für 2027 und ein geplanter DLC irritiert ein wenig

Die Geschichte von 2023 wiederholt sich. Damals erschien Harvest Moon: The Winds of Anthos und es war unter Fans vom Start weg beliebt, aber es gab einfach keine Reviews. Zwei Jahre später zählte der Ableger zum bis dato am stärksten bewerteten Spiel der Serie von Natsume.

Vor nunmehr zwei Wochen ist Harvest Moon: Echoes of Teradea erschienen und in den Review-Spalten der Magazine herrscht schon wieder gähnende Leere. Inzwischen gibt es einige Reviews, aber für ein Fazit mit breitem Konsens ist das noch zu wenig.

Metacritic sieht Echoes of Teradea (Switch 2) nach nur vier Reviews bei 76 Punkten. OpenCritic verteilt noch keinen Score, aber mehrere Reviews im 80er-Bereich klingen vielversprechend. Das scheint also ein Natsume-Ding zu sein. Auch ein Natsume-Ding: Monetarisierung.

Jetzt stellte man die Roadmap für Echoes of Teradea vor. Im kommenden Jahr hat man noch einiges vor, will das Spiel um neue Charaktere, neue Tiere, Items und frische Abenteuer erweitern. Insgesamt neun DLC-Pakete sind dafür angekündigt. Der erste DLC, Merus’s Dilemma, ist ab sofort erhältlich, ebenso wie ein Season-Pass.

Ebenfalls für 2027 versprochen und etwas irritierend: ein DLC zum 30. Geburtstag von Harvest Moon. Irritierend, weil Harvest Moon von heute nicht mehr Harvest Moon von früher ist. Einst erschienen die japanischen Bokujō-Monogatari-Spiele von Marvelous als „Harvest Moon“ im Westen über Natsume.

Dann gabs die Trennung und Bokujō Monogatari lebte als Story of Seasons weiter. Aber Natsume gehören eben weiterhin die Namensrechte von Harvest Moon. Seit 30 Jahren eben – so gesehen nicht falsch. So wirklich richtig fühlt es sich aber auch nicht an.

Die gesamten DLC-Pläne könnt ihr euch in dieser Pressemeldung (PDF) durchlesen. Harvest Moon: Echoes of Teradea ist seit dem 15. Oktober für Konsolen und PCs verfügbar. Für PS5 und Nintendo Switch 2 gibt es das Spiel physisch – bei Amazon könnt ihr bestellen*.

Bildmaterial: Harvest Moon: Echoes of Teradea, Natsume, IMAGICA GEEQ