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Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu lassen Ace Combat abheben

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Ace Combat 8: Wings of Theve.

  • Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]
  • Castlevania: Belmont’s Curse (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Ratatan – (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Akiba Lost (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Control Resonant (PS5, Xbox Series) – 8/9/7/8 [32/40]
  • Thanks, Light (PS5) – 7/8/7/8 [30/40]

via Nintendo Everything, Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco

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