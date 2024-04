Distant Worlds macht im Mai mit einer Weltpremiere in Deutschland halt

In diesem Jahr macht Distant Worlds einmal mehr in Deutschland halt. Die Konzertreihe rund um Final Fantasy erfindet sich immer wieder neu und nimmt neue Musik in das Programm auf. Im Mai findet Distant Worlds in Berlin statt und es gibt eine Weltpremiere.

Erstmals wird man „Valse di Fantastica“ aus Final Fantasy XV spielen, wobei Komponistin Yoko Shimomura sogar vor Ort ist. „Verpasst dieses historische Ereignis nicht“, bittet der Twitter-Account.

Neben Final Fantasy XV gibt es unter anderem auch eine Auswahl von Musik aus Final Fantasy VII, Final Fantasy X und Final Fantasy XIV. Das Konzert findet am 22. Mai im Berliner Tempodrom statt und es gibt noch Karten bei Eventim.

Distant Worlds begleitet die musikalische Darbietung stets visuell mit HD-Videos auf einer großen Leinwand, daran hat sich nichts geändert. Das Konzert in Berlin ist in diesem Jahr das einzige in Deutschland.

Bildmaterial: Distant Worlds