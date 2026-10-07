Die Trails-Remakes zahlen sich aus: Falcom korrigiert seine Prognose kräftig nach oben

Für Nihon Falcom scheint das laufende Geschäftsjahr ziemlich erfreulich zu verlaufen. Das Unternehmen hinter der Trails-Reihe hat am 7. Oktober seine Prognose für das im September 2026 beendete Geschäftsjahr deutlich nach oben korrigiert.

Als Gründe nennt Falcom unter anderem die stabilen Verkäufe von Trails in the Sky 2nd Chapter, das im vergangenen Monat weltweit veröffentlicht wurde, sowie Kyoto Xanadu. Letzteres erschien bereits im Juli in Japan und Asien.

Hinzu kommt, dass sich auch Trails in the Sky 1st Chapter weiterhin gut verkauft. Laut GameBiz, übersetzt von Automaton Media, rechnet Falcom deshalb nun sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn mit deutlich besseren Zahlen als ursprünglich angenommen.

Falcom erwartet deutlich mehr Gewinn

Die Umsatzprognose wurde um 19,4 Prozent angehoben. Statt umgerechnet rund 22,7 Millionen US-Dollar erwartet Falcom nun etwa 27,1 Millionen US-Dollar.

Noch deutlicher fällt die Korrektur beim operativen Gewinn aus. Hier steigen die Erwartungen um 27,2 Prozent von rund 13,9 auf 17,6 Millionen US-Dollar. Beim Nettogewinn rechnet Falcom nun mit etwa 12 Millionen US-Dollar, was einer Anhebung um 26,6 Prozent gegenüber der bisherigen Prognose entspricht.

Bemerkenswert ist, dass Falcom seine Jahresprognose damit bereits zum zweiten Mal 2026 deutlich nach oben korrigiert. Schon im Mai hatte das Unternehmen seine damalige Umsatzprognose um 38,4 Prozent und die Prognose für den operativen Gewinn sogar um 69,2 Prozent angehoben.

Bei Kyoto Xanadu war Falcom zunächst noch vorsichtig, da sich die Verkaufszahlen des neuen Serienteils nur schwer einschätzen ließen. Die aktuelle Prognose deutet nun darauf hin, dass auch das Spiel seinen Teil zur positiven Entwicklung beiträgt.

Anders als die aktuellen „Trails in the Sky“-Remakes ist Kyoto Xanadu bislang allerdings nur in Japan und Asien erschienen. Einen Termin für eine Veröffentlichung im Westen gibt es weiterhin leider nicht.

Und falls ihr wissen wollt, warum Trails in the Sky 2nd Chapter derzeit nicht nur finanziell für Falcom erfreulich sein dürfte: Wie uns das Rollenspiel gefallen hat, könnt ihr natürlich in unserem ausführlichen Test nachlesen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom