Unterwegs spielbar: Final Fantasy XVI rückt einen Schritt näher an die Switch 2

Die Multiplatform-Strategie von Square Enix ist längst in die Tat umgesetzt. Der vielleicht beste Beweis, dass man damit am Ziel ist: Final Fantasy VII Revelation erscheint im April zeitgleich für PS5, Xbox, PCs und sogar Nintendo Switch 2.

Final Fantasy XVI brauchte fast zwei Jahre, um es von PS5 auf Xbox Series zu schaffen. Zwischenzeitlich erschien die PC-Version unter anderem für Steam – und von der gibt es heute Neuigkeiten zu berichten.

Square Enix gab bekannt, dass Final Fantasy XVI endlich für das Steam Deck verifiziert ist. Das bedeutet vor allem, dass die Steuerung über das Steam Deck ohne Anpassungen möglich ist und die Symbole dafür im Spiel angepasst wurden. Auch Anpassungen zu Textgröße und Grafik-Konfigurationen gehören oft zu einer Verifizierung.

Damit rückt Final Fantasy XVI wieder einen Schritt näher an die Nintendo Switch 2 – zumindest, was die Möglichkeit betrifft, portabel und unterwegs spielbar zu sein. Rein theoretisch war das schon mit PlayStation Portal möglich, doch hier gibt es doch die ein oder andere Hürde – allen voran ständig schnelles Internet.

Ob Final Fantasy XVI irgendwann tatsächlich für die Nintendo Switch 2 erscheint, steht in den Sternen. Director Kazutoyo Maehiro hatte allerdings schon vor einem Jahr geäußert, dass die Switch 2 die letzte Plattform sei, die das Spiel noch erobern müsse. Übrigens: Zur Feier der neuen Steam-Deck-Verifizierung ist Final Fantasy XVI bei Steam übrigens um 60 Prozent reduziert.

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