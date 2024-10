Brandneue Inhalte hauchen dem bisher besten Harvest Moon neues Wildlife-Leben ein

Mit „In der freien Natur“ ist ab sofort der neuest DLC zu Harvest Moon: The Winds of Anthos verfügbar. So langsam kommt Natsume mit „Harvest Moon“ wieder auf die Beine, nachdem man sich vor vielen Jahren von Marvelous und den eigentlichen Bokujō-Monogatari-Spielen (heute bekannt als Story of Seasons) getrennt hatte.

Die ersten eigenen „Harvest Moon“-Ableger waren noch eher schlecht als recht, aber mit „The Winds of Anthos“ schuf man 2023 ein nicht nur ganz hübsches, sondern auch gutes Harvest Moon: 75 im Durchschnitt bei OpenCritic. So findet die Reihe ihre Fangemeinde – wieder.

Auch Natsume war sehr zufrieden, mit den Verkäufen über alle Plattformen hinweg und wollte die Dynamik auch ins Jahr 2024 tragen. Bis hinein in den beginnenden Winter, wie sich zeigt. Mit 9,99 Euro schlägt „In der freien Natur“ zu Buche und soll die Harvest-Moon-Kasse bei Natsume weiter füllen. Wer den Season-Pass hat, spielt natürlich ohne zusätzliche Kosten.

„Harvest Moon war schon immer eine Hommage an die Natur, und ‚In der freien Natur‘ bringt dies auf die nächste Stufe“, so Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume. „Wir wissen, dass die Fans es genießen werden, mit ihren Haustieren auf Erkundungstour zu gehen, es sich mit neuen Rezepten am Lagerfeuer gemütlich zu machen und Schätze zu finden. Hardcore-Fans werden von den Schätzen, die sie ausgraben, besonders überrascht sein!“

Das bietet der DLC

Der DLC fügt neue Mechaniken und Inhalte hinzu. Dazu zählen Camping und eine neue Schatzsuche. Bei der Schatzsuche könnt ihr euch mit euren Tieren auf Erkundung begeben und dabei sogar besondere Fähigkeiten eurer tierischen Freunde nutzen. Dabei soll man auch auf Easter-Eggs stoßen, die andere Natsume-Spiele referenzieren.

Am Endes des Tages müsst ihr jetzt zudem nicht mehr nachhause fahren, sondern könnt überall campen. Dabei könnt ihr euch auch Gerichte zubereiten. Zwei neue Charaktere winken ebenfalls, einer für das Campen und einer für die Schatzsuche.

Bildmaterial: Harvest Moon: The Winds of Anthos, Natsume