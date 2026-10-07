Das Comeback von Ape Escape soll bei den „Sonic Mania“-Machern in Arbeit sein

Insider NateTheHate hatte bereits im Mai angedeutet, dass Sony einige ältere und derzeit ungenutzte PlayStation-Marken zurückbringen möchte. Kürzlich untermauerte er Spekulationen, wonach Ape Escape ein Revival bevorstehen soll.

Hier knüpft jetzt ein neuer Bericht von VGC an, wo man weitere Details zu diesem Comeback erfahren haben möchte. Es wird konkret: Die Neuauflage von Ape Escape soll nicht nur in Arbeit sein, auch das Studio dahinter ist durchgesickert. Evening Star soll’s sein, die Macher hinter Sonic Mania.

VGC stützt sich im Bericht auf Aussagen von Jeff Gerstmann – dessen Aussagen mit dem übereinstimmen würden, was VGC aus eigenen Quellen erfahren habe. Gerstmann spricht in seinem Podcast davon, dass er schon vor etwa einem Jahr davon erfahren habe. Er glaube aber nicht, dass das Spiel schon vor seiner Veröffentlichung stehe.

VGC fügt hinzu, dass Ape Escape nicht das einzige PlayStation-Franchise sei, das Sony an Drittstudios lizenziert. Das wiederum passt in eine Richtung, die Sony schon vor längerer Zeit eingeschlagen hat. So hat Bandai Namco zuletzt Freedom Wars Remastered, Everybody’s Golf: Hot Shots und Patapon 1+2 REPLAY entwickelt und eine strategische Allianz mit Sony unterzeichnet.

Bildmaterial: Ape Escape via Mobygames, Sony Interactive Entertainment