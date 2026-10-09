10 Jahre später: Dieses „P.T.“-Fanprojekt erregt sogar die Aufmerksamkeit von Kojima

Es gehört wohl zu den bekanntesten „verschwundenen“ Spielen der Videospielgeschichte: P.T., die spielbare Horror-Demo von Hideo Kojimas eingestelltem Silent Hills. Nachdem Konami den Teaser 2015 aus dem PlayStation Store entfernte, blieb er praktisch nur noch auf jenen PS4-Konsolen erhalten, auf denen er bereits installiert war.

Fans versuchen deshalb seit Jahren, P.T. auf andere Plattformen zu bringen oder das Erlebnis möglichst originalgetreu nachzubauen. Jetzt sorgt ein neues Projekt des Modders LoreanXavier für Aufsehen.

Er hat einen nativen PC-Port entwickelt, der den ursprünglichen Teaser möglichst vollständig erhalten soll. Und ausgerechnet Hideo Kojima höchstpersönlich ist darauf aufmerksam geworden.

Kojima teilt den Port – der Entwickler kann es kaum glauben

Nachdem GameRant über das Projekt berichtet hatte, teilte Kojima den Artikel sowohl auf seinem englischen als auch auf seinem japanischen Twitter-Account.

Für LoreanXavier war das offenbar ein ziemlich besonderer Moment. „Der GOAT selbst hat meinen Port gewürdigt“, schrieb er anschließend auf Twitter. Er sei sprachlos und es bedeute ihm unglaublich viel, dass Kojima ein Projekt bemerkt habe, in das er so viel Zeit und Leidenschaft investiert habe.

Auch der bekannte Dataminer Lance McDonald zeigt sich beeindruckt. Anders als viele frühere Fan-Nachbildungen soll es sich hier nicht einfach um eine möglichst ähnliche Neuentwicklung handeln, sondern um eine weitgehend originalgetreue Portierung der ursprünglichen Codebasis.

Laut McDonald werden sogar zahlreiche kleine, bislang undokumentierte Verhaltensweisen korrekt wiedergegeben.

Ganz ohne Originaldateien geht es nicht

Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Der Port enthält keine originalen Spieldateien. Wer ihn nutzen möchte, muss deshalb selbst eine Kopie von P.T. bereitstellen. Gerade angesichts der längst erfolgten Entfernung aus dem PlayStation Store dürfte das für viele Interessierte eine erhebliche Hürde darstellen.

LoreanXavier erklärt auf GitHub, dass er den Port in seiner Freizeit entwickelt habe, weil P.T. seiner Meinung nach auch außerhalb jener Konsolen weiterexistieren sollte, auf denen es noch installiert ist. Das Projekt soll den gesamten Teaser vom ersten Erwachen bis zur abschließenden Straßenszene einschließlich der Sprachausgabe spielbar machen.

Der Modder räumt außerdem ein, gelegentlich KI-Werkzeuge zur Fehlersuche einzusetzen. Grundlage des Projekts seien allerdings seine jahrelangen Erfahrungen mit P.T. und der Fox Engine sowie frühere Arbeiten an entsprechenden Workarounds.

Ob Kojimas Aufmerksamkeit weitere Auswirkungen auf das Projekt haben wird, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Unterstützung oder Genehmigung lässt sich aus dem Teilen des Artikels jedenfalls nicht ableiten.

Für Fans ist der Port aber schon jetzt ein weiterer Versuch, ein besonderes Stück Videospielgeschichte vor dem endgültigen Verschwinden zu bewahren.

via GamesRadar, Bildmaterial: P.T., Konami