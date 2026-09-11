Comeback der Big-Box: GOG setzt Nostalgie-Programm auf und lässt die Schachteln weiterleben

Sony wird die Produktion physischer PlayStation-Spiele voraussichtlich 2028 einstellen, was sicherlich eine Signalwirkung auf die gesamte Branche haben wird. Doch nicht alle sind mit dieser Strategie einverstanden: Xbox möchte weiterhin physische Medien ermöglichen, euch dabei jedoch auch ermöglichen, diese in eine temporäre digitale Lizenz umzuwandeln.

Wie es in naher Zukunft auch kommt: Physische Veröffentlichungen sind angezählt. PC-Spieler können davon schon seit vielen Jahren ein Lied singen. Die großen PC-Big-Boxes, die es einst in die Regale geschafft haben, gibt es schon lange nicht mehr. Aber sie erleben ein Comeback.

Der DRM-freie und auf Erhaltung von Videospielen spezialisierte Online-Store GOG beginnt nun, klassische Big-Box-Editionen mit 3D-Modellen und Box-Art einzuscannen. Diese könnt ihr auch selbst ausdrucken und nachbauen. Zu den ersten Spielen mit so einer „digitalisierten“ physischen Box gehören die beliebten Klassiker Myst, Descent, Hitman: Codename 47, Star Trek: 25th Anniversary und Armikrog.

Detaillierte Scans zum Ansehen und Ausdrucken

„Wir haben die tatsächlichen Boxen scannen lassen – Vorderseite, Rückseite, Buchrücken, alles – und in drehbare 3D-Modelle verwandelt, die ihr nach dem Kauf herunterladen und direkt im 3D-Viewer öffnen könnt, der bereits in Windows und Mac integriert ist. Keine zusätzliche Software, keine Plug-ins. Einfach die Box auf dem Bildschirm drehen, als würdet ihr sie in der Hand halten“, so GOG.

Ähnliche Dienste gibt es bereits länger: Die von Fans betriebene Website Big Box Collection, mit der GOG für den neuen Service auch zusammenarbeitet, zeigt detaillierte 3D-Modelle von großen PC-Spieleboxen direkt im Browser an. Damit kommt zumindest etwas physisches Retro-Feeling auf. Der Nachteil: Die Boxen sind nur schwer zu drucken.

Auch das Steam-Spiel BOXROOM versucht, den Charme der 80er und 90er nachzuahmen. Hier könnt ihr eure Steam-Sammlung ins virtuelle Regal stellen und den Boxroom einrichten wie ein Kinderzimmer – inklusive Bettbezug eures Lieblingsspiels.

GOG geht jedoch einen Schritt weiter. Man arbeitet mit Benjamin Wimmer, dem Urheber des „Big Box Collection“- Projekts, zusammen, um „flache, druckbare Versionen derselben Box-Art anzubieten, damit ihr eure eigene physische Big-Box zu Hause ausschneiden, falten und kleben könnt. Ein richtiges Papierbastel-Projekt für alle, die sich nach Regalen voller PC-Spieleboxen sehnen. Was wir definitiv brauchen, sind Helden, die nach vorn treten und sich gut um unsere Spiele kümmern“, sagt Wimmer in einem Interview bei GOG.

Zukunft physischer Spieleversionen ungewiss

Wie es in Zukunft mit physischen Versionen beliebter Spiele aussehen wird, ist dagegen ungewiss. GTA VI wird physisch lediglich einen Downlodcode in der Box enthalten, The Witcher 4 wird voraussichtlich ebenfalls keine physische Disc auf der Sony-Konsole bekommen. Fans sollen trotzdem etwas zum „Aufschlagen und Genießen“ erhalten, wenn es nach CD Project Red geht.

via GamesRadar, Bildmaterial: GOG