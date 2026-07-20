Komfort-Offensive in Inferia: Fans freuen sich auf diese Neuerungen zu Tales of Eternia

Bandai Namco hat eine umfangreiche Liste mit Anpassungen und Neuerungen veröffentlicht, die Tales of Eternia Remastered für ein modernes Publikum schmackhaft machen soll.

Wie die Entwickler zeigen, steckt eine Menge Detailarbeit in der Neuauflage, die vor allem mit modernen Komfort-Funktionen punkten möchte, um so die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Zu den geplanten Features zählen Optionen, um die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Außerdem können Puristen sich darüber freuen, dass sie jederzeit zwischen der aktualisierten und der ursprünglichen Grafik sowie den originalen Soundeffekten umschalten können.

Frustmomente im Kampf gehören der Vergangenheit an. Solltet ihr an einer normalen Konfrontation scheitern, führt der Game-Over-Bildschirm nicht mehr zum letzten Speicherpunkt, sondern der Kampf kann stattdessen direkt wiederholt werden.

Zusätzlich spendiert das Studio dem Spiel eine Autosave-Funktion, die an Schlüsselmomenten automatisch im Hintergrund mitspeichert. Schlüsselmomente sind beispielsweise das Betreten neuer Maps oder nach Zwischensequenzen.

Um den Spielfluss auf der Reise durch Inferia und Celestia zu optimieren, führt Bandai Namco außerdem ein neues visuelles Orientierungssystem ein:

Gelbe Ausrufezeichen: Markieren storyrelevante Ziele mitsamt Entfernungsanzeige (auf Wunsch deaktivierbar).

Blaue Ausrufezeichen: Sie zeigen Events an, bei denen neue Techniken und Fähigkeiten erlernt werden können.

Sterne: Markieren wertvolle Gegenstände wie Enzyklopädien oder Karten auf der Karte.

Sanduhr-Symbol: Es weist auf zeitlich begrenzte Events hin, die man nicht verpassen sollte.

Die für den 16. Oktober 2026 angekündigte Aktualisierung des JRPG-Klassikers soll für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC via Steam sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE