Komfort-Offensive in Inferia: Fans freuen sich auf diese Neuerungen zu Tales of Eternia

Bandai Namco hat eine umfangreiche Liste mit Anpassungen und Neuerungen veröffentlicht, die Tales of Eternia Remastered für ein modernes Publikum schmackhaft machen soll.
Wie die Entwickler zeigen, steckt eine Menge Detailarbeit in der Neuauflage, die vor allem mit modernen Komfort-Funktionen punkten möchte, um so die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Zu den geplanten Features zählen Optionen, um die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Außerdem können Puristen sich darüber freuen, dass sie jederzeit zwischen der aktualisierten und der ursprünglichen Grafik sowie den originalen Soundeffekten umschalten können.
Frustmomente im Kampf gehören der Vergangenheit an. Solltet ihr an einer normalen Konfrontation scheitern, führt der Game-Over-Bildschirm nicht mehr zum letzten Speicherpunkt, sondern der Kampf kann stattdessen direkt wiederholt werden.
Zusätzlich spendiert das Studio dem Spiel eine Autosave-Funktion, die an Schlüsselmomenten automatisch im Hintergrund mitspeichert. Schlüsselmomente sind beispielsweise das Betreten neuer Maps oder nach Zwischensequenzen.
Um den Spielfluss auf der Reise durch Inferia und Celestia zu optimieren, führt Bandai Namco außerdem ein neues visuelles Orientierungssystem ein:
- Gelbe Ausrufezeichen: Markieren storyrelevante Ziele mitsamt Entfernungsanzeige (auf Wunsch deaktivierbar).
- Blaue Ausrufezeichen: Sie zeigen Events an, bei denen neue Techniken und Fähigkeiten erlernt werden können.
- Sterne: Markieren wertvolle Gegenstände wie Enzyklopädien oder Karten auf der Karte.
- Sanduhr-Symbol: Es weist auf zeitlich begrenzte Events hin, die man nicht verpassen sollte.
Die für den 16. Oktober 2026 angekündigte Aktualisierung des JRPG-Klassikers soll für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC via Steam sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.
Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE
3 Kommentare
also ich mich net ich habe kein lust mehr auf ständige auf gewarmtes mist es gitb so viele tales of die es nie hier hin geschaft haben da von sollten die mal lieber machen wie tales of rebirth
Gefällt mir. Klingt auch ausreichend
Frage mich gerade nur, ob Eternia Random Encounters noch hatte? Ich gehe mal von ja aus, gemessen am Alter. Da würde ich mir höchstens eine Einstellung wünschen, mit der ich dessen Häufigkeit einstellen kann. Falls es bereits sichtbare Gegner hat, erledigt sich der Wunsch natürlich^^
Ich freue mich schon echt sehr darauf und bin extrem gespannt, wie mir das gefallen wird. Einige meinten ja schon, dass es eher eines der schwächeren Teile sein soll aber vielleicht empfinde ich es am Ende ja anders. Ich glaube Tales of Hearts gehörte damals auch nicht zu den Lieblingen, während es für mich das beste Spiel der Reihe bisher war. Schön jedenfalls endlich die Möglichkeit zu bekommen es nachholen zu können. Allerdings weiß ich noch nicht, obs dies Jahr noch was wird. Kommt wohl drauf an, ob ich meine Sammelbestellung im November oder Dezember aufgebe und, ob ich bis dahin schon Vesperia nachgeholt hab, als mein diesjähriges geplantes Tales of. Falls nein, würde ich Eternia gar den Vortritt geben^^
Hoffentlich wird man nächstes Jahr erneut ein sinnvolles Remaster bringen.
Da liegst du auch absolut richtig. Die hatten mir im letzten Dungeon dann ziemlich an den Nerven gezerrt. Leider war bisher nirgends was dazu zu lesen, ob se die Frequenz in der sie auftreten reduziert haben