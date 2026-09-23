„Stellar Blade“-Chef will bei Bayonetta 4 helfen – und Platinum Games ist nicht abgeneigt

Die Zusammenarbeit zwischen Stellar Blade und Bayonetta könnte womöglich erst der Anfang gewesen sein. Anlässlich der kommenden Bayonetta-Kollaboration sprachen Shift-Up-Chef Hyung-tae Kim und PlatinumGames-CEO Atsushi Inaba gemeinsam über ihre Spiele – und dabei fiel auch ein interessantes Angebot für die Zukunft.

Kim würde nämlich nur zu gerne an einem weiteren Bayonetta mitarbeiten. Im Gespräch mit Famitsu und maschinell übersetzt von GamesRadar bezeichnete er die Reihe als eine seiner drei liebsten Spieleserien und zeigte sich sowohl vom künstlerischen Design als auch vom Gameplay begeistert.

Von Bayonetta 4 bis Bayonetta 10?

Zunächst nahm Kim die Sache mit Humor. Er hoffe, dass die Reihe mindestens bis Bayonetta 10 fortgeführt werde. Für den nächsten Teil bot er sogar seine Unterstützung beim Charakterdesign an – notfalls würde er dafür seine Tage direkt bei PlatinumGames verbringen.

Nach einem offenbar vielsagenden Blick des Chief Business Officers von Shift Up ruderte Kim zwar scherzhaft etwas zurück, bekräftigte anschließend aber ernsthafter, dass er gerne erneut mit PlatinumGames zusammenarbeiten würde.

Ganz abgeneigt scheint man dort nicht zu sein. Inaba, der unter anderem als Executive Producer an den bisherigen Bayonetta-Spielen beteiligt war, erklärte, dass er solche Dinge nicht einfach nur so sage, und äußerte ebenfalls den Wunsch nach einer weiteren Zusammenarbeit.

Ob daraus tatsächlich irgendwann Bayonetta 4 oder ein anderes gemeinsames Projekt entsteht, bleibt natürlich völlig offen.

Aktuell beschränkt sich die Zusammenarbeit auf die kommende Bayonetta-Kollaboration für Stellar Blade. Vier entsprechende Outfits erscheinen passend zur Nintendo-Switch-2-Version des Actionspiels und werden auch auf den anderen Plattformen kostenlos angeboten.

Eines der Designs entstand dabei unter der Leitung von Kim selbst. Eine Demo ist jetzt auch auf der Nintendo Switch 2 verfügbar. Stellar Blade: Complete Edition für Switch 2 erscheint physisch* und in einer Steelbook Edition.

Inaba zeigte sich mit dem Ergebnis jedenfalls ausgesprochen zufrieden: Die Kollaborations-Outfits hätten seine Erwartungen sogar übertroffen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Bayonetta, PlatinumGames