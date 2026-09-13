Stellar Blade bestätigt fast beiläufig, was Nintendo bisher nie offiziell gemacht hat

Schon Ende 2025 machten Berichte die Runde, wonach Nintendo Publishern künftig kleinere Game Cards für Nintendo Switch 2 anbieten könnte. Auch wir hatten seinerzeit darüber berichtet.

Nintendo hatte das bisher nie offiziell kommentiert. Nun gibt es aber erstmals eine ziemlich eindeutige Bestätigung – und die kommt durch die physische Version von Stellar Blade Complete Edition.

Shift Up hatte in dieser Woche weitere Details zur „Switch 2“-Fassung bekannt gegeben. Neben der digitalen Variante wird es auch eine physische Veröffentlichung geben, bei der das komplette Spiel inklusive DLC auf der Game Card enthalten sein soll.

Stellar Blade steckt auf einer 32-GB-Game-Card

Das Interessante versteckt sich im Werbematerial zur physischen Edition. Dort wird ausdrücklich eine 32 GB große Game Card genannt. Der Hinweis findet sich auch auf der deutschen Produktseite* bei Amazon. Damit ist bestätigt, dass Publisher auf „Switch 2“ inzwischen nicht mehr ausschließlich auf die bislang bekannten 64-GB-Module (neben der Game Key Card) angewiesen sind.

Hinweise darauf gab es schon zuvor. Publisher ININ hatte zwischenzeitlich erklärt, Nintendo habe zwei neue kleinere Modulgrößen angekündigt, wodurch sich die Produktionskosten neu kalkulieren ließen. Der entsprechende Beitrag wurde kurz darauf wieder gelöscht.

Welche Größen neben 32 GB genau angeboten werden, geht aus den Informationen zu Stellar Blade nicht hervor. Kolportiert wird eine 16-GB-Variante. Kleinere Module könnten physische Veröffentlichungen für Publisher allerdings attraktiver machen, da diese voraussichtlich günstiger zu produzieren sind.

Für KäuferInnen von Stellar Blade gibt es außerdem eine erfreuliche Nachricht: Spiel und DLC befinden sich vollständig auf dem Modul – ein zusätzlicher Download des eigentlichen Spiels ist damit nicht zwingend notwendig.

via GoNintendo, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up