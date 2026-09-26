Beyond Good and Evil 2 lebt immer noch: „Assassin’s Creed“-Autor stößt zum Team

Ubisoft möchte offenbar ins Guinness-Buch der Rekorde: Der Rekord für das bislang am längsten entwickelte Spiel liegt bei 14 Jahren und 43 Tagen – so lange benötigte Duke Nukem Forever.

Beyond Good and Evil 2 wurde dagegen bereits 2008 angekündigt. Auf der E3 2017 erschien schließlich ein umfangreicherer Trailer – ausgerechnet auf jener Messe, die inzwischen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form existiert.

Entwicklung wurde auf Bluesky bestätigt

Jetzt gibt es ein weiteres Lebenszeichen des gefühlt endlosen Projekts: IGN entdeckte einen Beitrag von Rik Godwin auf Bluesky. Er hat nach eigener Aussage „in den vergangenen Monaten in einer unterstützenden beziehungsweise beratenden Funktion an Beyond Good & Evil 2 gearbeitet“. Godwin ist leitender Autor und stellvertretender Narrative Director bei Ubisoft Bordeaux. Als Autor arbeitete er zuletzt auch an Assassin’s Creed Mirage.

Damit stößt bereits der dritte Director zum Team von Beyond Good and Evil 2: Der ursprüngliche Director von Beyond Good and Evil, Michel Ancel, verließ Ubisoft im Jahr 2020. Der Creative Director des Nachfolgers, Emile Morel, verstarb 2023 im Alter von 40 Jahren. Daraufhin übernahm Fawzi Mesmar diese Position.

Bereits vor wenigen Monaten bestätigte Ubisoft, dass sich Beyond Good & Evil 2 trotz zahlreicher Umstrukturierungen weiterhin in Entwicklung befindet. Das neueste Lebenszeichen weckt nun die Hoffnung, dass die Entwicklung des Spiels hoffentlich bald zu einem erfolgreichen Ende kommt.

via GamesRadar, Bildmaterial: Beyond Good & Evil 2, Ubisoft