Nintendo ist noch lange nicht fertig mit Mario Kart 8 Deluxe – es gibt heute neue Inhalte

Und schon folgt das nächste überraschende „Switch 2“-Update. Nachdem Nintendo gestern das inzwischen fast sechs Jahre alte Pikmin 3 Deluxe aufgewertet hat, ist jetzt ein noch älterer Dauerbrenner an der Reihe: Mario Kart 8 Deluxe erhält mit Version 4.0.0 ebenfalls kostenlose Verbesserungen für Nintendo Switch 2.
Das ursprünglich 2017 veröffentlichte Switch-Spiel profitiert auf der neuen Konsole künftig von einer klareren Darstellung. Nintendo optimiert das Bild sowohl für das Display der „Switch 2“ als auch für hochauflösende Fernseher. Zusätzlich sollen Rennen und Kämpfe dank kürzerer Ladezeiten schneller starten.
Mehr SpielerInnen und CameraPlay
Auch beim lokalen Multiplayer legt Nintendo nach. Auf Switch 2 können nun fünf bis acht SpielerInnen gemeinsam antreten. Bis zu sieben klassische Switch-Controller lassen sich dafür verbinden; für acht Personen wird mindestens ein Joy-Con 2 oder Switch 2 Pro Controller benötigt.
Neu ist außerdem CameraPlay. Mit einer kompatiblen USB-Kamera können SpielerInnen ihr Gesicht während der Rennen einblenden lassen. Online funktioniert die Kamera in Verbindung mit einer GameChat-Sitzung.
Das Update bringt darüber hinaus einige allgemeine Änderungen. Die Geschwindigkeit der Fahrer wurde um den Gegenwert einer Münze erhöht. Wer mit einem Buu Huu unsichtbar wird, verliert zudem abseits der Strecke keine Geschwindigkeit mehr. Besitzer des Booster-Streckenpasses können in VS-Rennen außerdem die neue Option „96 Rennen“ auswählen. Alle Infos zum Update gibt es noch mal gebündelt auf der offiziellen Website von Nintendo.
Damit bekommt nach Pikmin 3 Deluxe innerhalb kürzester Zeit bereits der nächste ältere Switch-Titel überraschend eine kostenlose Frischzellenkur für „Switch 2“. Ob Nintendo noch weitere Spiele auf ähnliche Weise nachrüstet, bleibt spannend.
via Gematsu, Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass, Nintendo
3 Kommentare
Dafür gibt es, wie bei Pikmin 3, beide Daumen hoch. Und zeitgleich ist das für die gesamte MKW-Community natürlich ein absoluter Seitenhieb. Bei MKW hat man zuletzt 2 neue von mehreren geplanten Knockout Cups hinzugefügt. Das erste Update in rund einem Jahr. Und MK8 bekommt hier gleich nochmal ne ganze Rutsche an neuen Updates. Es fehlt MKW noch an unzähligen Features und interessanten Modi, die man als Gamechanger betrachten könnte.
An solchen Updates sieht man natürlich, dass bei Nintendo halt nie etwas komplett vom Tisch ist, aber ein immer noch neues, aufwändiges Spiel für die ebenfalls noch immer sehr neue Konsole so schleifen zu lassen ist schon bitter. Dennoch, für MK8 ist das absolut super. Für mich nach wie vor das beste Mario Kart aller Zeiten. MKW hätte das Potential dazu, aber weiterhin nicht in diesem Zustand. Dafür hat es einfach zu wenig Content.
Mario Kart World wurde mit dem Heutigen Mario Kart 8 Delachs Update zu Mario Kart Fraud Degradiert.
Ein F in den Chat an alle 3 Mario Kart World Fans die noch übrig geblieben sind. o7
MKW war mein erstes Spiel für die Switch 2. Im Vergleich zu Teil 8 kann es leider nicht mithalten. Ich vermisse die klassischen Rundkurse. Mal schauen was noch kommt.