Nintendo ist noch lange nicht fertig mit Mario Kart 8 Deluxe – es gibt heute neue Inhalte

Und schon folgt das nächste überraschende „Switch 2“-Update. Nachdem Nintendo gestern das inzwischen fast sechs Jahre alte Pikmin 3 Deluxe aufgewertet hat, ist jetzt ein noch älterer Dauerbrenner an der Reihe: Mario Kart 8 Deluxe erhält mit Version 4.0.0 ebenfalls kostenlose Verbesserungen für Nintendo Switch 2.

Das ursprünglich 2017 veröffentlichte Switch-Spiel profitiert auf der neuen Konsole künftig von einer klareren Darstellung. Nintendo optimiert das Bild sowohl für das Display der „Switch 2“ als auch für hochauflösende Fernseher. Zusätzlich sollen Rennen und Kämpfe dank kürzerer Ladezeiten schneller starten.

Mehr SpielerInnen und CameraPlay

Auch beim lokalen Multiplayer legt Nintendo nach. Auf Switch 2 können nun fünf bis acht SpielerInnen gemeinsam antreten. Bis zu sieben klassische Switch-Controller lassen sich dafür verbinden; für acht Personen wird mindestens ein Joy-Con 2 oder Switch 2 Pro Controller benötigt.

Neu ist außerdem CameraPlay. Mit einer kompatiblen USB-Kamera können SpielerInnen ihr Gesicht während der Rennen einblenden lassen. Online funktioniert die Kamera in Verbindung mit einer GameChat-Sitzung.

Das Update bringt darüber hinaus einige allgemeine Änderungen. Die Geschwindigkeit der Fahrer wurde um den Gegenwert einer Münze erhöht. Wer mit einem Buu Huu unsichtbar wird, verliert zudem abseits der Strecke keine Geschwindigkeit mehr. Besitzer des Booster-Streckenpasses können in VS-Rennen außerdem die neue Option „96 Rennen“ auswählen. Alle Infos zum Update gibt es noch mal gebündelt auf der offiziellen Website von Nintendo.

Damit bekommt nach Pikmin 3 Deluxe innerhalb kürzester Zeit bereits der nächste ältere Switch-Titel überraschend eine kostenlose Frischzellenkur für „Switch 2“. Ob Nintendo noch weitere Spiele auf ähnliche Weise nachrüstet, bleibt spannend.

via Gematsu, Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass, Nintendo