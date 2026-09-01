Fast sechs Jahre später bekommt Pikmin 3 Deluxe plötzlich ein kostenloses Update

Pikmin 3 Deluxe hat mittlerweile fast sechs Jahre auf dem Buckel, doch Nintendo spendiert dem kleinen Strategie-Abenteuer jetzt noch einmal ein überraschendes Update. Ab sofort steht ein kostenloses Update für Nintendo Switch 2 bereit, das vor allem die Darstellung des Spiels verbessert.

Eine komplett neue „Switch 2“-Version müsst ihr dafür nicht kaufen. Stattdessen wurde die bestehende Switch-Fassung für das Display der neuen Konsole sowie hochauflösende Fernseher optimiert und soll dadurch eine bessere Bildqualität bieten.

Auch GameShare ist jetzt mit dabei

Zusätzlich erweitert Nintendo Pikmin 3 Deluxe um GameShare-Unterstützung. Damit können zwei Spieler den „Bingoduell“-Modus gemeinsam spielen – entweder lokal oder online über GameChat.

Pikmin 3 Deluxe erschien ursprünglich im Oktober 2020 für Nintendo Switch und basiert wiederum auf Pikmin 3, das bereits 2013 für Wii U veröffentlicht wurde. Wer das Abenteuer bislang verpasst hat, kann nach wie vor eine Demo ausprobieren.

Interessant ist das Update auch mit Blick auf frühere Gerüchte. Noch im Dezember des vergangenen Jahres war von einer dedizierten „Switch 2“-Version von Pikmin 3 Deluxe die Rede. Ob diese nach dem jetzigen kostenlosen Upgrade tatsächlich noch erscheinen wird, darf zumindest bezweifelt werden.

Ob Nintendo ähnliche kostenlose Verbesserungen für weitere Switch-Spiele plant, ist ebenfalls offen. Gerade Pikmin 4 wäre hier natürlich ein naheliegender Kandidat.

via Gematsu, Bildmaterial: Pikmin 3 Deluxe, Nintendo