Neben dem zweiten Spiel: Lollipop Chainsaw erhält auch eine Live-Action-Adaption

Juliet ist zurück – und wie! Neben dem neu angekündigten Lollipop Chainsaw 2 Back2Back befindet sich einem Bericht von Deadline zufolge auch eine Love-Action-Adaption des kultigen Videospiels in Arbeit.

Wie Deadline berichtet, basiert die Verfilmung auf dem Gedanken und Ziel, „ein neues Modell für den Aufbau“ der Marke als „weltweit anerkanntes Franchise aus Asien“ aufzubauen. Der Film sei auf der Tokyo Game Show bereits vorgestellt worden und basiere auf der Lizenz von Dragami Games.

Das internationale Kreativ- und Produktionsteam soll unter anderem aus Joe Teng (As One) sowie – aufgehorcht – Robert Franke bestehen, ehemaliger Leiter der Spielfilmabteilung des ZDF. Auch der Emmy-prämierte Takafumi Yuki ist beteiligt.

Zum Inhalt des Streifens ist nichts bekannt, aber angesichts der komödiantischen und actionreichen Vorlage um Protagonistin Juliet Starling dürfte die Ausrichtung wohl einigermaßen klar sein. Dafür gibt es schon die üblichen PR-Statements der Beteiligten.