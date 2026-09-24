Neben dem zweiten Spiel: Lollipop Chainsaw erhält auch eine Live-Action-Adaption

Juliet ist zurück – und wie! Neben dem neu angekündigten Lollipop Chainsaw 2 Back2Back befindet sich einem Bericht von Deadline zufolge auch eine Love-Action-Adaption des kultigen Videospiels in Arbeit.
Wie Deadline berichtet, basiert die Verfilmung auf dem Gedanken und Ziel, „ein neues Modell für den Aufbau“ der Marke als „weltweit anerkanntes Franchise aus Asien“ aufzubauen. Der Film sei auf der Tokyo Game Show bereits vorgestellt worden und basiere auf der Lizenz von Dragami Games.
Das internationale Kreativ- und Produktionsteam soll unter anderem aus Joe Teng (As One) sowie – aufgehorcht – Robert Franke bestehen, ehemaliger Leiter der Spielfilmabteilung des ZDF. Auch der Emmy-prämierte Takafumi Yuki ist beteiligt.
Zum Inhalt des Streifens ist nichts bekannt, aber angesichts der komödiantischen und actionreichen Vorlage um Protagonistin Juliet Starling dürfte die Ausrichtung wohl einigermaßen klar sein. Dafür gibt es schon die üblichen PR-Statements der Beteiligten.
So sagt Shohei Sato, Präsident von Dragami Games: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Vision mit dem ersten Realfilm der Reihe einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne macht.“ Franke verspricht einen Film, „der unverkennbar dem Geist von Lollipop Chainsaw treu bleibt und gleichzeitig völlig eigenständig ist.“
Bildmaterial: Lollipop Chainsaw RePOP, Dragami Games
3 Kommentare
Ohje Beteilung vom ehemaligen ZDF Leiter.
Ich glaube, der Film wird deutlich anders als das Spiel
Ansonsten könnte ich mir Sydney Sweeney da sehr gut drin vorstellen
Wären wir jetzt Mitte der 2000er und mein damaliges Ich zieht gerade YoYo Girl Cop und den Cutie Honey Live Action Film aus dem DVD Regal, würd ich diese Ankündigung richtig feiern!
Aber es ist 2026... also ja ne, weiß nicht.
Ich hoffe es wird richtiger Trash der sich nicht Ernst nimmt, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Sukeban Deka (YoYo Girl Cop) war ja in Japan in den 80ern als Serie absolut riesig, gab in der Zeit auch 3 Kinofilme und halt dann das Remake YoYo Girl Cop"! Du hast gerade bei mir Nostaglie getriggert!
Zum Thema: Mal schauen, eigentlich kann es nur Trash werden. Die Frage ist nur, ob es unterhaltsamer guter Trash wird, ohne einfach nur Müll.