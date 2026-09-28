LEGO enthüllt endlich Astro Bot – doch einen kleinen Haken gibt es

Lange schwirrte das Set bereits durch die Gerüchteküche, jetzt ist es offiziell: Astro Bot bekommt sein eigenes LEGO-Set. LEGO hat erstmals gezeigt, wie PlayStations kleiner Roboter in Klemmbausteinform aussieht.

Das Set trägt die Nummer 40899, besteht aus 276 Teilen und richtet sich mit seiner Altersempfehlung ab 18 Jahren vor allem an erwachsene Fans. Astro selbst kann bewegt werden, Kopf und Arme können gedreht und sogar die Augen können ausgetauscht werden, um unterschiedliche Gesichtsausdrücke darzustellen. Dazu gibt es einen kleinen Standfuß samt Astro-Bot-Logo. Weitere Informationen findet ihr im LEGO-Store* auf der Produktseite.

Astro Bot gibt es nicht einzeln

Einen Haken hat die Sache allerdings: Kaufen könnt ihr Astro Bot nicht separat. Die Figur wird ausschließlich als kostenlose Zugabe zum gleichzeitig erscheinenden LEGO-PlayStation-Set* angeboten, das am 4. Oktober erscheint. LEGO Insider können schon ab dem 1. Oktober vorbestellen.

Stonewars berichtete allerdings auch von der Vorgabe, Waren im Wert von 150 Euro zu kaufen, unabhängig von den ausgewählten Set(s). Hier wird aktuell aber noch spekuliert. Als Warenwert für das Astro-Bot-Set werden hier übrigens 19,99 Euro angegeben.

Das dazugehörige PlayStation-Set kostet 159,99 Euro und bildet die originale PlayStation nach. Darin verstecken sich zudem Anspielungen auf PlayStation-Klassiker wie Ape Escape und Gran Turismo. Mit Standfuß kommt Astro Bot auf eine Höhe von etwas mehr als 20 Zentimetern. Die verschiedenen PlayStation-Outfits, die der kleine Roboter im Spiel tragen kann, sind allerdings nicht Bestandteil des Sets.

Nachdem Astro Bot bereits im Juli durchgesickert war, bekommen Fans damit nun erstmals das fertige Modell zu Gesicht – nur ganz günstig wird der Weg zum kleinen LEGO-Roboter leider nicht.

Das LEGO-Set:

via GameRant, Stonewars, Bildmaterial: LEGO