Memes zum Zelda-Remake wühlen Social Media auf – besonders cringe wird das Weiße Haus

Die Enthüllung des Remakes zu Zelda: Ocarina of Time sorgte für ordentlich Buzz in den sozialen Netzwerken – und für allerhand Diskussionen und Memes. Dazu gesellten sich auch mehrere Accounts, welche unbedingt Aufmerksamkeit wollen und Ragebait betreiben.

Dazu zählte einmal mehr das Weiße Haus mit einem KI-generierten Video, welches viel Fremdscham hervorruft. Cringe, wie man heutzutage sagt. Andere Memes gehen aktuell auf Twitter und Reddit wegen eines kontroversen Vergleichs viral. Hoffen wir, dass diesmal keine Konsolen zu Schaden kommen.

Marktplatz in Mittelalteroptik sorgt für Zündstoff durch Vergleichsbild

Eines der viral gehenden Memes ist ein schlichtes Vergleichsbild des Marktplatzes von Hyrule: Auf dem Marktplatz steht ein kreisrunder Brunnen, darum viele mittelalterliche Fachwerkhäuser im europäischen Stil. An sich ein Setting, welches viele Spiele im Mittelalter-Fantasy-Design nutzen. Ocarina of Time beispielsweise schon 1998

Kontrovers wird es erst durch die Ähnlichkeit der Remake-Optik zur gleichen Szene in Genshin Impact: Zelda und Genshin haben eine gemeinsame Vergangenheit, seit sich miHoYo seinerzeit entschied, sich bei Stil und Trailer-Schnitt stark von Zelda: Breath of the Wild inspirieren zu lassen.

Auf Reddit wirkt es fast so, als würde man mit dem Vorwurf der „billigen Kopie“ spielen und neckisch zurücksticheln – schließlich kennen jüngere SpielerInnen heutzutage das über 25 Jahre alte Zelda: Ocarina of Time nicht mehr, während über 300 Millionen SpielerInnen der Welt das F2P‑Open-World-RPG von miHoYo gespielt haben. Wenig hilfreich für die Vergleiche ist der extrem detaillierte Hauptcharakter bei deutlich simpler gestalteten Nebencharakteren und Hintergründen – ein Markenzeichen der HoYoverse-Spiele.

Rauchende Truhen mit gekühlten Getränken

Der Kanal DidYouKnowGaming lässt es sich nicht nehmen, einen neuen Clip zu editieren, in welchem der junge Link eine Truhe öffnet. Denn im Remake von Ocarina of Time leuchtet das Innere der besonderen Truhen nicht nur, es raucht auch. Es wirkt damit nicht nur auf uns wie eine Kühltruhe am Baggersee mit einem erfrischenden Getränk. Prost!

Im neuen Trailer zum Remake ist auch das Design der großen Fee ein Diskussionspunkt. Sie sieht einer amerikanischen Künstlerin namens Chappell Roan sehr ähnlich, welche im Jahr 2023 bekannt wurde, unter anderem durch ihren Hit Pink Pony Club. Ob Link also nicht die große Fee, sondern tatsächlich Chappell Roan im Pink Pony Club besucht

Der junge Link ist zu niedlich

Auch das Design des jungen Links spaltet, da er stark kindlich designt wirkt. Auf Twitter lässt man es sich nicht nehmen, hier unpassende Vergleiche zu ziehen – zu Malo in Twilight Princess und natürlich auch zu niedlichen Kätzchen. Aww!

Und dann ist da noch der KI-Slop aus dem Weißen Haus

Auch das Weiße Haus möchte von der Aufmerksamkeit rund um das Remake profitieren und postet einen KI-generierten Trailer im Nintendo-64-Stil, in welchem Donald Trump Erlässe unterzeichnet, während im Hintergrund die Melodie des Kokiri Forest zu hören ist.

Gegenüber den anderen gelungenen Memes wirkt er deplatziert, langweilig und schon fast zum Fremdschämen. Jerry Rig Everything hat dazu eine klare Meinung, welche wir hier nicht wiederholen, aber dennoch verlinken möchten.

Übrigens: Das Tetris-Spiel ist aus der Online-Arcade des Weißen Hauses ist verschwunden, nachdem die Tetris Company wenig begeistert war über die Markenrechtsverletzung. Zufall?

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo