Rasantes Wachstum: Der PC-Markt hat sich in Japan in wenigen Jahren verdoppelt

Japan ist vor allem bekannt für seine heimischen Konsolen und Spielehits von japanischen Firmen – von Nintendo, Sony, Capcom, Bandai Namco, Capcom, Sega und vielen mehr. In den letzten Jahren ändert es sich jedoch zunehmend – die schwächelnden Verkaufszahlen der Konsolen nutzen vor allem dem PC mit Steam- und Free-to-Play-Spielen.

Beliebte PC-Spiele in Japan sind international

Daran hat auch der Aufstieg erfolgreicher Streamer einen Anteil: Beliebte Spiele auf Twitch und YouTube verzeichnen zunehmend zunehmende Spielerzahlen. Nach Umsatz waren Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds und Apex Legends die erfolgreichsten PC-Spiele.

Gemessen an der Spielzeit lag Left 4 Dead 2 an der Spitze, gefolgt von Terraria. Es folgen auf den weiteren Plätzen Titel wie DOTA 2 und Stardew Valley. Von den zwölf erfolgreichsten Titeln auf dem PC ist lediglich einer in Japan entwickelt worden – Monster Hunter Wilds von Capcom.

Wenn ihr die wöchentlichen Famitsu-Charts verfolgt, wird euch das vielleicht verwundern. Dort landen westliche Spiele regelmäßig auf den unteren Rängen, so populär sie hierzulande auch sind.

Das PC-Wachstum führt dazu, dass immer mehr japanische Publisher den PC als Spieleplattform unterstützen. Das betrifft nicht nur Capcom mit den Monster-Hunter-Titeln und Ports älterer Spiele. Auch SEGA und Square Enix veröffentlichen regelmäßig neue Titel auf dem PC.

PC-Umsatz mehr als verdoppelt

Die Japanische Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) berichtet, dass die Umsätze mit PC-Spielen im japanischen Markt 2021 noch bei 132,1 Milliarden Yen lagen. 2025 überschritten sie erstmals die Marke von 300 Milliarden Yen. Innerhalb der vergangenen vier Jahre sind die Umsätze dadurch um mehr als 234 Prozent auf ein Rekordniveau gestiegen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Valve