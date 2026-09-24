Pokémon kommt zu Starbucks – aber für viele Fans gibt es einen Haken

Pokémon gibt es inzwischen wirklich überall – ab dem 30. September 2026 sogar bei Starbucks. Die Kaffeekette hat gemeinsam mit The Pokémon Company eine ziemlich umfangreiche Kollaboration angekündigt, die neben einem besonderen Pikachu-Getränk gleich über 40 verschiedene Merchandise-Artikel umfasst.

Das Motto lautet sinngemäß: Gemeinsam mit Pokémon auf ein Abenteuer durch die Welt des Kaffees gehen. Und tatsächlich hat man sich für die Zusammenarbeit etwas mehr einfallen lassen, als einfach nur Pikachu auf einen Becher zu drucken.

Pikachu gibt es jetzt als Latte

Im Mittelpunkt der Kollaboration in japanischen Filialen steht der Pikachu Honey Cream Latte. Dabei handelt es sich um einen eisgekühlten Espresso-Drink mit Honig und Karamell. Die goldene Farbe des Honigs soll an Pikachus gelbes Fell erinnern, während kleine rote Herz-Toppings auf der Sahne Pikachus rote Wangen darstellen. Angeboten wird das Getränk ausschließlich in der Tall-Größe für 690 Yen (ungf. 3,80 Euro) beim Verzehr im Café beziehungsweise 678 Yen zum Mitnehmen.

Interessant ist auch seine Entstehung: Starbucks veranstaltete unter seinen japanischen Baristas einen internen „Pokémon + Starbucks Barista Battle“. Mehr als 700 Pokémon-inspirierte Getränkekonzepte wurden eingereicht, sechs schafften es in die engere Auswahl. Der Pikachu Honey Cream Latte von Barista Junko Nitta setzte sich schließlich durch und wird nun landesweit angeboten.

Wer einen Latte kauft, erhält außerdem einen 60 × 60 Millimeter großen Pokémon-Sticker, solange der Vorrat reicht. Das Getränk selbst wird nur vom 30. September bis 8. Oktober angeboten und kann bei hoher Nachfrage schon früher ausverkauft sein.

Und natürlich gibt es jede Menge Merchandise

Deutlich länger dürfte die Wunschliste beim Merchandise werden. Insgesamt umfasst die Zusammenarbeit über 40 Artikel. Darunter befinden sich wiederverwendbare Becher, Edelstahlflaschen, verschiedene Tumbler und Tassen, aber auch ein Kaffeebereiter, ein Wasserkessel, Schürzen, Acryl-Anhänger, Sticker, Postkarten, Poster und Taschen. Hinzu kommen spezielle Starbucks Cards mit Pokémon-Motiven.

Ein wiederverwendbarer Pokémon-Becher startet beispielsweise bei 1.300 Yen (ca. 7,20 Euro), verschiedene Tassen liegen bei 2.200 bis 3.800 Yen (ungf. 12 bis 21 €) und für einige Edelstahlflaschen werden 6.600 (ca. 36,60 Euro) Yen fällig. Die Produkte verwenden eigens für die Zusammenarbeit angefertigte Illustrationen von Hikaru Ichijo. Insgesamt entstanden zwölf verschiedene Motive rund um Pokémon, Baristas und natürlich Kaffee. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

Die weniger schöne Nachricht für uns: Die gesamte Aktion ist bislang nur für Japan angekündigt. Eine entsprechende Aktion bei Starbucks Deutschland wurde nicht bestätigt. Wer gerade zufällig in Japan unterwegs ist, kann ab dem 30. September bei teilnehmenden Starbucks-Filialen vorbeischauen; ein großer Teil des Merchandise wird außerdem über den japanischen Online-Shop angeboten.

via Starbucks Japan, Bildmaterial: Starbucks Japan, The Pokémon Company