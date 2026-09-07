Im Genshin Café Paris schmeckt das Snezhnaya-Menü natürlich nach Eis

Seit dem 14. August 2026 hat das erste offizielle Genshin Café in Paris seine Pforten im Bastille-Viertel geöffnet. Dabei handelt es sich nicht wie in Berlin um ein komplettes HoYoverse-Café mit wechselnden Themen, sondern um einen von HoYoverse kuratierten Pop-up-Space, der Fans mit Snezhnaya-inspiriertem Menü, Live-Events und exklusivem Merch in die Welt von Genshin Impact eintauchen lässt.

Das Café befindet sich an der 7 Rue Froment, 75011 Paris – nahe Metro Richard Lenoir, Linie 5 – und wird voraussichtlich nur temporär besuchbar sein. Ein Enddatum wurde jedoch noch nicht kommuniziert.

Snezhnaya-Event und exklusives Menü

Zum Launch von Genshin Impact Version 7.0 („Snezhnaya“) wurde das Café vollständig winterlich dekoriert und bietet ein limitiertes Snezhnaya-Menü mit Bezug zur neuen Region und dem Eis-Charakter Odette. Diese Events sind aktuell mit zeitgebundenen Reservierungen besuchbar. Spontane Besuche sind derzeit mit längeren Wartezeiten verbunden.

Eine Bestellung gibt euch auch physische Sammlerstücke wie Postkarten und Sticker sowie Ingame-Promocodes mit Primogems. Ein kleiner Shop-Bereich bietet zudem limitierte „Genshin Impact“-Artikel zum Kauf an.

Zwei der Menüs:

via Genshin, Sortira Paris, Bildmaterial: Hoyoverse