Diese Szenen aus dem „Super Mario Bros.“-Film solltet ihr eigentlich nie sehen

Mehr als drei Jahre nach dem Kinostart von Der Super Mario Bros. Film gibt es tatsächlich noch neues Material zu entdecken. Obwohl mit dem Super Mario Galaxy Film im April 2026 längst die Fortsetzung erschienen ist, sind nun gleich vier weitere gelöschte Szenen des ersten Films aufgetaucht.

Vier bislang unbekannte Szenen

Entdeckt und geteilt wurden die Szenen von Portal Super Mario. Dabei handelt es sich um Material, das es letztlich nicht in die fertige Fassung des Animationsfilms geschafft hat.

Die vier Szenen zeigen ganz unterschiedliche Momente: In einer hält Bowser eine Rede, während eine weitere Mario und Luigi gemeinsam mit ihren Eltern zeigt. Eine dritte Szene lässt Cranky Kong über Peach spotten. Besonders turbulent wird es schließlich in der vierten Sequenz, in der Koopas versuchen, den Vater von Mario und Luigi zu entführen.

Bereits in der Vergangenheit waren immer wieder gelöschte Szenen und unfertige Animatics aus Der Super Mario Bros. Film aufgetaucht. Dass selbst Jahre später noch weiteres Material entdeckt wird, zeigt einmal mehr, wie viele Ideen während der Produktion entstanden sind, bevor die endgültige Kinofassung feststand. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Szenen aus dem zweiten Teil ans Licht kommen.

via GoNintendo, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment