Der europaweit erste Gundam Base Store eröffnet in wenigen Tagen in Deutschland

Die erste Gundam Base wird Ende der Woche in Europa eröffnet, oder besser gesagt sehr zentral in Deutschland: Der Gundam-Flagship-Store öffnet am 9. Mai in der Königstraße 10 in Düsseldorf. Damit macht man den bisher an der gleichen Stelle stehenden Pop-Up-Store zu einer permanenten Shopping-Möglichkeit für Mecha-Fans.

Bandai ist dabei seit Jahrzehnten Partner der sehr erfolgreichen japanischen Anime-Serie. Die Science-Fiction-Anime-Reihe über gewaltige, von Piloten gesteuerte Roboter, sogenannte Mobile Suits, wurde erstmals 1979 ausgestrahlt.

Die dazugehörigen Gunpla, Plastikmodellbausätze dieser Roboter, erschienen bereits 1980. Weltweit wurden bereits rund 800 Millionen dieser Bausätze verkauft. Düsseldorf ist in dieser Expansionsstrategie der erste permanente Flagship-Store der Marke.

Der neue zweistöckige Store in Düsseldorf bietet ein umfassendes Einkaufserlebnis, welcher das gesamte Gundam-Universum einbezieht. Der Store selbst spiegelt die „Weltraum“-Ästhetik der Serie wider. Highlight ist eine 1,8 m hohe Gundam-Statue am Eingang des Stores.

Fan-Video von „Walking Panda“

Bildmaterial: Bandai