„Metal Gear“ gewinnt den Kampf der großen Marken gegen „Star Wars“ in Deutschland

Nachdem die vorangegangene Woche hierzulande relativ ereignislos war, gab es in der vergangenen deutschen Verkaufswoche im deutschen Handel einen echten Zweikampf um die Spitze. Mittendrin: zwei echte Dauerbrenner.

Und eigentlich ist die Macht ja gern mit Star Wars – doch gegen Snake war dann doch kein Sieg drin. In den plattformübergreifenden Charts verweist die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 nämlich den direkten Verfolger Star Wars Zero Company auf den zweiten Platz. Auch Resonance: A Plague Tale Legacy (Bronze) hält man in Schach.

„Der Blick auf die einzelnen Konsolen-Rankings ergibt ein differenzierteres Bild: Während das PS5-Podium analog zur plattformübergreifenden Hitliste ist, hat auf Xbox Series das rundenbasierte Strategiespiel Star Wars Zero Company die Nase vorn“, hat GfK Entertainment ermittelt.

Der meistverkaufte „Switch 2“-Titel bleibt Mario Kart World, für das es diesmal aber keinen Podiumsplatz in den plattformübergreifenden Charts gibt. Auch für Elden Ring: Tarnished Edition nicht, aber der Einstieg auf Rang zwei der „Switch 2“-Charts vor dem Longseller Pokémon Pokopia ist ein Ausrufezeichen.

Bildmaterial: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Konami