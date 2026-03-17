Das „Fate/EXTRA“-Remake muss den nächsten Rückschlag einstecken und wechselt den Publisher

Das Remake von Fate/EXTRA muss einen weiteren Rückschlag einstecken. Type-Moon hat die Veröffentlichung von Fate/EXTRA: Record auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach langer Entwicklung hatte man sich zuletzt auf Frühling 2026 festgelegt, aber daraus wird nun nichts mehr.

Die Hintergründe dazu lassen befürchten, dass einiges im Argen liegt. So wurde gleichermaßen eine „Überarbeitung von Entwicklungsstrukturen“ und ein Wechsel des Publishers bekannt gegeben. Bandai Namco tritt demnach zurück.

Die Entscheidung sei nach Gesprächen zwischen Type-Moon-Muttergesellschaft Notes und Bandai Namco gefallen, die Entwicklung des Remakes werde aber fortgesetzt. Selbige dauert nun schon etwa sechs Jahre an. Ursprünglich angekündigt wurde das Remake 2020 – da war das Original gerade 10 Jahre alt geworden.

Wie viel von den einst angekündigten Neuerungen bleibt, muss man abwarten. Der Protagonist Hakuno Kishinami kann im Remake sprechen, hieß es vor Jahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz auf die Vertonung zu verzichten, um das Feeling des Originals bestmöglich zu erhalten.

Anstelle des Schere-Stein-Papier-Systems aus dem Original sollte außerdem ein Deck-Building-System treten, wie man es von Kartenspielen her kennt. Die Kampfbefehle erscheinen dabei zufällig, der Spieler muss jedes Mal geschickt seine Auswahl treffen und das Beste daraus machen. Ursprünglich angekündigt ist das Remake für PCs, PS4 und PS5 sowie Switch.

via Gematsu, Bildmaterial: Fate/EXTRA Record, Type Moon, Type-Moon Studio BB