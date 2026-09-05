Das neue Spiel der Yakuza-Macher steht jetzt auf mehr Wishlists als jedes RGG-Game zuvor

Mit Stranger Than Heaven will Ryu Ga Gotoku im Januar 2027 eine neue Action-Adventure-Saga starten. Um das Spiel gab es schon die ein oder andere Kontroverse – und vielleicht kann RGG Studio auch deshalb jetzt einen Meilenstein feiern.

Wie man bekannt gibt, steht Stranger Than Heaven jetzt plattformübergreifend auf über einer Million Wunschlisten. „Damit ist es zugleich der Titel von RGG Studio mit den meisten Wunschlisteneinträgen aller Zeiten vor Veröffentlichung“, heißt es. Das Spiel schlägt damit also jeden bisherigen Yakuza-Titel.

„Stranger Than Heaven ist eine fünfzigjährige Action-Adventure-Saga über Männer, die nicht wissen wohin, und ihre verzweifelte Suche nach einem Zuhause. Überlebe in fünf Städten und Epochen des modernen Japans mit roher Gewalt und nutze dein musikalisches Talent, um als Veranstalter Erfolg zu haben“, so die Einführung.

Das neue Spiel der Yakuza-Macher von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Bei Amazon* könnt ihr euch das Spiel ebenso wie eine Collector’s Edition vorbestellen. Zuletzt gab es bei der Gamescom eine Demo. Für Daheimgebliebene hat RGG Studio freundlicherweise einen Demo-Playthrough via Video veröffentlicht

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio