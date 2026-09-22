Exklusiv: Wir zeigen euch neue Karten aus „Delta-Herrschaft“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel

Erst vor wenigen Tagen ist die aktuelle Erweiterung „30 Jahre“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel erschienen. Die enthaltenen Mew-Karten haben für ordentlich Wirbel gesorgt. Das will mit der nächsten Erweiterung auch Mega-Rayquaza-ex schaffen.

Mega-Rayquaza-ex ist eine von vielen wahrscheinlich begehrten Karten der nächsten Erweiterung Delta-Herrschaft, die am 6. November 2026 erscheint. Mit freundlicher Unterstützung von The Pokémon Company dürfen wir heute zwei deutsche Karten aus der Erweiterung exklusiv enthüllen.

Los geht’s mit Evoli, einem echten Klassiker-Pokémon und seit 30 Jahren beliebt. Nicht umsonst steht Evoli bei Marketing-Maßnahmen von The Pokémon Company oft Pate für seine über 1.000 Kollegen. Das Artwork von UKUMO uiti besticht durch die Dynamik der Umgebung – und ein innehaltendes Evoli.

Das kann man von Blitza, der Illustration unserer zweiten Karten, nicht behaupten. Blitze strotzt nur so vor Energie und es sieht aus, als ist er bereit für seinen Donnerblitz. Blitza ist übrigens eine Evolution von Evoli, aber das müssen wir euch sicherlich nicht sagen.

Auf der Amazon-Storeseite* zum Pokémon-Sammelkartenspiel findet ihr übrigens jetzt alle verfügbaren Produkte zu den aktuellen Erweiterungen. Die Produkte zu „Delta-Herrschaft“ sind derzeit noch nicht gelistet, doch bald dürfte es so weit sein. Dafür könnt ihr euch für eine Kaufeinladung zu „30 Jahre“-Produkten anmelden.

Übrigens: Auch unsere geschätzten Kollegen durften wieder deutsche Karten enthüllen. Bei Bisafans könnt ihr euch Felori, Feliospa und Maskagato-ex ansehen. Bei Eurogamer findet ihr zwei neue Karten von Maskeregen.

Die exklusiven Karten:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company