Ein „Zelda“ von Ubisoft mit einem unüblichen Protagonist war angeblich einst in Planung

Ganondorf als Hauptfigur eines eigenen Zelda-Spiels? Was zunächst nach einer ziemlich wilden Fan-Idee klingt, soll tatsächlich einmal bei Nintendo und Ubisoft in Arbeit gewesen sein. Das Projekt schaffte es allerdings nicht über einen Prototyp hinaus.
Wie Insider Gaming berichtet, arbeitete Ubisoft Milan an einem bislang unbekannten Spin-off zu The Legend of Zelda. Besonders interessant: Ursprünglich soll Ubisoft das Spiel mit einem komplett neuen Charakter als Hauptfigur vorgeschlagen haben. Nintendo selbst soll anschließend darum gebeten haben, stattdessen Ganondorf in die Hauptrolle zu setzen.
Nintendo gefiel der Prototyp offenbar nicht
Ubisoft Milan entwickelte daraufhin einen entsprechenden Prototyp. Dieser konnte Nintendo laut dem Bericht allerdings nicht überzeugen – das Unternehmen lehnte ihn ab und das gesamte Projekt wurde letztlich eingestellt.
Wie das Spiel ausgesehen oder sich gespielt hätte, ist derzeit nicht bekannt. Entsprechend bleibt auch offen, welche Rolle Ganondorf darin genau eingenommen hätte und ob Ubisoft womöglich eine andere Seite des langjährigen Zelda-Antagonisten zeigen wollte.
Grundsätzlich wäre eine solche Zusammenarbeit allerdings keineswegs ungewöhnlich gewesen. Nintendo hat Zelda in der Vergangenheit bereits anderen Studios anvertraut. Capcom arbeitete beispielsweise an Oracle of Ages und Oracle of Seasons, während Koei Tecmo gemeinsam mit Nintendo die Hyrule-Warriors-Spiele entwickelte.
Auch Ubisoft besitzt eine lange gemeinsame Geschichte mit Nintendo und durfte mit Mario + Rabbids bereits eine der wichtigsten Nintendo-Marken für eigene Spiele verwenden. Anfang 2024 wurde es sogar schon mal konkret, als die Macher von Prince of Persia: The Lost Crown offen ihr Interesse an einem möglichen „The Legend of Zelda“-Spin-off bekundeten.
Ob Ganondorf irgendwann trotzdem sein eigenes Abenteuer bekommt, bleibt abzuwarten. Aktuell kursieren zwar noch weitere Gerüchte über ein angebliches neues 2D-Zelda mit Ganondorf als Hauptfigur, offiziell bestätigt ist ein solches Projekt allerdings nicht. Was wäre eure Meinung über ein eventuelles Ubisoft-Zelda?
via Insider Gaming, GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo
2 Kommentare
Schade, wäre bestimmt interessant geworden und hätte bestimmt eine um einiges höhere Chance gehabt das es mir gefällt als die letzten Zelda Spiele von Nintendo (fand nur die Rätsel gut). Naja kann man nichts machen, bin eh erstmal gespannt ob mir überhaupt das Remake von Okarina of Time gefallen wird.
Schade, dass das nicht klappte. Ein Spin-Off mit Ganondorf fänd ich generell spannend. Irgendwie kommt mir die Idee auch so vertraut vor, weiß nur nicht mehr wieso. Vielleicht hab ich mir das einfach auch nur früher schon mal gewünscht^^
Schade, dass der Prototyp nicht so ankam. Würde wirklich zu gerne wissen, wie der aussah. Vielleicht wär das sogar zur Abwechslung mal wieder ein Ableger geworden, über den man sich auch freuen hätte können. Denk aber nicht, dass da nochmal was in der Richtung passieren wird und wenn würde es wohl ebenfalls Teil dieser "Zelda-Ära" werden, die für mich die Gleichsetzung mit dem Franchise bedeutet. Also auf einem persönlichen Level. Werde noch spätestens nächstes Jahr Echoes of Wisdom spielen und danach nur noch auf Alternative ausweichen. Son Ubisoft Spin-Off wär vielleicht auch noch son Zwischending aus Haupt-und Alternativeteil geworden. Gerade, wenns von Prince of Persia Lost Crown Team entwickelt werden würde. Aber es ist, wie es ist. Vielleicht taugte der Prototyp auch wirklich nicht oder es passte einfach nicht in die neue Ausrichtung der Reihe. Wer weiß...^^