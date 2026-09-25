Ein „Zelda“ von Ubisoft mit einem unüblichen Protagonist war angeblich einst in Planung

Ganondorf als Hauptfigur eines eigenen Zelda-Spiels? Was zunächst nach einer ziemlich wilden Fan-Idee klingt, soll tatsächlich einmal bei Nintendo und Ubisoft in Arbeit gewesen sein. Das Projekt schaffte es allerdings nicht über einen Prototyp hinaus.

Wie Insider Gaming berichtet, arbeitete Ubisoft Milan an einem bislang unbekannten Spin-off zu The Legend of Zelda. Besonders interessant: Ursprünglich soll Ubisoft das Spiel mit einem komplett neuen Charakter als Hauptfigur vorgeschlagen haben. Nintendo selbst soll anschließend darum gebeten haben, stattdessen Ganondorf in die Hauptrolle zu setzen.

Nintendo gefiel der Prototyp offenbar nicht

Ubisoft Milan entwickelte daraufhin einen entsprechenden Prototyp. Dieser konnte Nintendo laut dem Bericht allerdings nicht überzeugen – das Unternehmen lehnte ihn ab und das gesamte Projekt wurde letztlich eingestellt.

Wie das Spiel ausgesehen oder sich gespielt hätte, ist derzeit nicht bekannt. Entsprechend bleibt auch offen, welche Rolle Ganondorf darin genau eingenommen hätte und ob Ubisoft womöglich eine andere Seite des langjährigen Zelda-Antagonisten zeigen wollte.

Grundsätzlich wäre eine solche Zusammenarbeit allerdings keineswegs ungewöhnlich gewesen. Nintendo hat Zelda in der Vergangenheit bereits anderen Studios anvertraut. Capcom arbeitete beispielsweise an Oracle of Ages und Oracle of Seasons, während Koei Tecmo gemeinsam mit Nintendo die Hyrule-Warriors-Spiele entwickelte.

Auch Ubisoft besitzt eine lange gemeinsame Geschichte mit Nintendo und durfte mit Mario + Rabbids bereits eine der wichtigsten Nintendo-Marken für eigene Spiele verwenden. Anfang 2024 wurde es sogar schon mal konkret, als die Macher von Prince of Persia: The Lost Crown offen ihr Interesse an einem möglichen „The Legend of Zelda“-Spin-off bekundeten.

Ob Ganondorf irgendwann trotzdem sein eigenes Abenteuer bekommt, bleibt abzuwarten. Aktuell kursieren zwar noch weitere Gerüchte über ein angebliches neues 2D-Zelda mit Ganondorf als Hauptfigur, offiziell bestätigt ist ein solches Projekt allerdings nicht. Was wäre eure Meinung über ein eventuelles Ubisoft-Zelda?

via Insider Gaming, GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo