Wilde Theorie: Das nächste 2D-Zelda könnte diesen neuen Protagonisten bieten

Erst vor gut einer Woche sorgte ein kryptischer Hinweis für Aufsehen: Insider Nash Weedle sprach von „Richard > Edward > Bernard“ und deutete damit ein mögliches neues 2D-Zelda an. Nun folgen weitere Details, die das Gerücht greifbarer machen – auch wenn weiterhin Vorsicht geboten ist.

In seinem Podcast lässt er jetzt Folgendes verlauten: Das Projekt soll unter dem Codenamen „Bernard“ laufen und für 2027 geplant sein – passend zum 40. Jubiläum der Reihe, zumindest außerhalb von Japan.

Eine Enthüllung könnte jedoch noch auf sich warten lassen, da Nintendo angeblich zunächst ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time Ende 2026 in den Fokus stellen will.

Ganondorf im Fokus?

Laut den neuen Informationen soll es sich um ein komplett neues Spiel handeln – kein Remake. Die Entwicklung sei bereits weit fortgeschritten und basiere wohl auf der Engine von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, um Inhalte effizienter erstellen zu können.

Besonders spannend: In den Spekulationen wird sogar darüber nachgedacht, ob Ganondorf eine zentrale Rolle spielen könnte – möglicherweise sogar als spielbarer Protagonist, um seine Herkunft näher zu beleuchten. Hier driftet Nash allerdings sehr ins Hypothetische ab. Obwohl die reine Vorstellung durchaus interessant klingt. Und na ja, immerhin bot das letzte 2D-Zelda auch eine neue Protagonistin …

Noch ist all das nicht bestätigt. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass Nintendo langfristig an einem neuen 2D-Zelda arbeitet – und die Community dürfte die kommenden Monate genau im Blick behalten. Was wünscht ihr euch von einem neuen „2D-Zelda“ und wie würde euch Ganondorf als möglicher Protagonist gefallen?

via Reddit, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo