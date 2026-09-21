Dieses angebliche Pokémon-Projekt wäre gewaltig – erscheint aber wohl erst in ferner Zukunft

Einmal durch mehrere Pokémon-Regionen reisen und dabei auf zahlreiche andere SpielerInnen treffen – ein richtiges Pokémon-MMORPG gehört schon lange zu den großen Wünschen vieler Fans. Und genau ein solches Projekt soll angeblich tatsächlich entstehen.

Das zumindest behauptet CentroLeaks, eine Quelle, deren Aussagen man durchaus mit Vorsicht genießen sollte. Auch richtige Beweise oder nähere Informationen blieb er schuldig. Ganz neu ist das Gerücht zudem nicht: Bereits im vergangenen Jahr kursierten Hinweise auf ein angebliches großes Multiplayer-Projekt.

Das Pokémon-MMO soll noch weit entfernt sein

Dem neuen Gerücht zufolge handelt es sich um ein MMORPG, das mehrere Regionen miteinander verbindet. Mit einer Veröffentlichung sei allerdings noch lange nicht zu rechnen. Das Projekt soll nicht etwa nach Pokémon Wind und Welle, sondern erst nach dem darauffolgenden Hauptspiel erscheinen – demnach wären wir noch etwa zwei Generationen davon entfernt.

CentroLeaks sieht in den vergangenen Pokémon-Spielen bereits eine langsame Entwicklung in diese Richtung. Pokémon Schwert und Schild zeigten in bestimmten Gebieten andere Online-SpielerInnen, während Pokémon Karmesin und Purpur gemeinsame Erkundung mit FreundInnen ermöglichten.

Auch Pokémon Wind und Welle soll laut bisherigen, ebenfalls unbestätigten Gerüchten stärker auf Koop-Elemente und MMO-ähnliche Aufgaben setzen. Es handelt sich also eher um eine Theorie bzw. Vermutung als um einen echten Leak.

Dass Interesse an einem Pokémon-MMO besteht, dürfte jedenfalls kaum überraschen. Fanprojekte wie PokeMMO versuchen, dieses Konzept schließlich schon seit Jahren umzusetzen.

Ob Game Freak tatsächlich an einem offiziellen Multi-Region-MMORPG arbeitet, bleibt allerdings völlig offen. Nintendo, The Pokémon Company und Game Freak haben ein solches Projekt bislang nicht angekündigt oder bestätigt. Gerade angesichts des angeblich noch sehr weit entfernten Veröffentlichungszeitraums sollte man das Gerücht deshalb vorerst mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachten.

Was hingegen komplett real ist, ist Roco Kingdom, das in eine ganz ähnliche Richtung geht und das wir auch schon ausprobieren konnten. Den Bericht von der Gamescom könnt ihr hier nachlesen.

via The Gamer, Dexerto, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak