Wolverine sticht Fire Emblem aus: Deutschland wählt Action vor Strategie

Wir blicken zurück auf die aktuellen deutschen Verkaufscharts. Und da hat Marvel’s Wolverine ordentlich die Krallen ausgefahren! Trotz gemischter Kritiken erobert Wolverine aus dem Stand den ersten Platz der PS5-Charts.

Auch plattformübergreifend ist Wolverine das meistverkaufte Spiel der Woche und stößt den zweimaligen Spitzenreiter The Blood of Dawnwalker vom Thron. Das RPG von Ex-Witcher-Veteranen landet in den PS5-Rankings auf dem zweiten Platz vor Resonance: A Plague Tale Legacy.

Der andere starke Neueinsteiger der Woche ist Fire Emblem: Fortune’s Weave, für das es in den plattformübergreifenden Charts nur für den zweiten Platz hinter Wolverine reicht. In den „Switch 2“-Rankings belegt die Standard Edition den ersten Platz vor der Dagdanischen Edition. GfK Entertainment erfasst in den Plattform-Rankings jede Handelsversion einzeln.

Die Goldmedaillen der übrigen Einzelauswertungen gehen unverändert an Minecraft (Nintendo Switch) sowie The Blood of Dawnwalker (Xbox Series), GTA V (PS4) und das Gothic 1 Remake (PC).

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Marvel’s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games