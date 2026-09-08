Das neue „Onimusha“ feiert ersten Meilenstein, doch die eigentliche News ist eine andere

Capcom feiert den nächsten Hit des Jahres – aber wen überrascht das noch? Nach Resident Evil Requiem, Pragmata und Monster Hunter Stories 3 kommt auch Onimusha: Way of the Sword nicht nur bei Fachmedien gut an, sondern auch bei Fans. Folgerichtig feiert Capcom schon zum Launch die erste verkaufte Million. Doch die eigentliche News ist eine andere!

Doch zunächst zu den Zahlen: Die schnelle erste Million ist auch deshalb stark, weil „Way of the Sword“ auf einer inzwischen ziemlich alten Capcom-Marke basiert. Onimusha ist in den frühen 2000er-Jahren zu Hause und feierte seine Erfolge auf PS2 und Xbox 360. Seit 2006 gab es nur sporadische Ausflüge zur IP, etwa mit einem Browsergame in Japan, einem VR-Spiel und Remastern.

Das Sales-Momentum spricht dafür, dass Onimusha: Way of the Sword mittelfristig das am häufigsten verkaufte Onimusha wird. Aktuell hält Onimusha 2: Samurai’s Destiny mit 2,1 Millionen diesen Rekord. Doch „Way of the Sword“ ist schon jetzt bei der Hälfte.

Und die anderen News in diesem Zusammenhang? Versteckt sich am Ende der Pressemeldung zum Verkaufserfolg: „Capcom bringt nicht nur jedes Jahr regelmäßig große neue Titel auf den Markt, sondern konzentriert sich auch darauf, Spielereihen wiederzubeleben, für die in letzter Zeit keine neuen Titel erschienen sind„, heißt es dort.

Die Hoffnung, dass Capcom neben neuen Hits wie Pragmata und Dauerbrennern wie Resident Evil auch alte Marken wie Onimusha weiterhin reaktiviert, darf also groß sein. Und das geht wohl vor allem an die „Dino Crisis“-Fans da draußen. Gemächlich geht’s los: Noch in diesem Jahr geht Dino Crisis 2 erstmal bei PlayStation Plus Premium an den Start.

Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom