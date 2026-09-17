Das Remake eines 20 Jahre alten JRPGs ist plötzlich das am besten bewertete Spiel 2026

Das Spielejahr 2026 ist noch lange nicht vorbei und gerade die kommenden Monate sind vollgepackt mit großen Veröffentlichungen. Trotzdem mischt sich jetzt ein Titel ganz oben unter die bestbewerteten Spiele des Jahres, mit dem vielleicht nicht alle gerechnet hätten: Trails in the Sky 2nd Chapter.

Die ersten Tests zum zweiten Remake der „Trails in the Sky“-Reihe fallen ausgesprochen positiv aus. Kurzzeitig stand das Spiel bei 94 Punkten auf OpenCritic und damit sogar allein an der Spitze des Jahres. Inzwischen sind weitere Reviews eingetroffen und der Durchschnitt hat sich bei 92 Punkten eingependelt.

Damit liegt Trails in the Sky 2nd Chapter aktuell bei OpenCritic vor Mina the Hollower und Forza Horizon 6, die auf 91 Punkte kommen. Da weiterhin neue Tests eintrudeln, kann sich das Bild natürlich noch verändern.

Auch bei Metacritic ganz weit vorne

Nicht weniger beeindruckend sieht es bei Metacritic aus. Dort kommt Trails in the Sky 2nd Chapter derzeit auch auf 92 Punkte und belegt damit aktuell den zweiten Platz unter den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026. Allerdings gibt es bisher erst 14 Bewertungen.

Ganz überraschend kommt die positive Resonanz allerdings nicht. Bereits Trails in the Sky 1st Chapter wurde im vergangenen Jahr sehr gut aufgenommen. Der Nachfolger scheint qualitativ sogar noch einmal eine Schippe draufzulegen.

Dabei erfindet das Remake das Rad keinesfalls neu. Die meisten Ideen und Mechaniken basieren auf dem 20 Jahre alten Original – große spielerische Neuerungen sucht man vergebens, wie auch unser Test feststellt. Umso stärker ist wohl dieser Einstieg in den Charts der Wertungsaggregatoren einzuschätzen.

Auch Fire Emblem startet stark

Vergessen sollte man dabei auch Fire Emblem: Fortune’s Weave nicht. Das neue Strategie-RPG erscheint am selben Tag und konnte ebenfalls hervorragende Kritiken einfahren und konnte auch uns überzeugen. Wer also auf japanische Rollenspiele beziehungsweise Strategie-RPGs steht, bekommt an diesem Tag gleich doppelt Nachschub.

Und natürlich haben auch wir uns Trails in the Sky 2nd Chapter ausführlich vorgenommen. Unsere Meinung zum Spiel könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Ob Trails am Ende tatsächlich zu den bestbewerteten Spielen des gesamten Jahres gehören wird, bleibt abzuwarten. Schließlich stehen 2026 noch einige Schwergewichte bevor – darunter The Legend of Zelda: Ocarina of Time und GTA 6. Für den Moment hat sich Trails in the Sky 2nd Chapter aber schon einmal ganz oben festgesetzt.

via The Gamer, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom